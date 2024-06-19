La ONU cree que Israel puede haber "violado sistemáticamente" leyes de guerra en Gaza con bombas pesadas de EEUU

Video El antes y el después de la guerra en Gaza: había zonas desarrolladas y comida abundante

El uso repetido de bombas pesadas por parte de Israel en la densamente poblada Franja de Gaza indica múltiples violaciones de leyes de la guerra que buscan proteger civiles, consideró Naciones Unidas (ONU) este miércoles.

Un nuevo informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) destaca seis ataques en los que Israel mató a al menos 218 personas. Además de las víctimas fatales, los israelíes destruyeron infraestructura civil en acciones que pueden "haber violado sistemáticamente los principios de distinción, proporcionalidad y precauciones en el ataque".

Un niño palestino desplazado llora por la muerte de su padre, asesinado por un ataque aéreo israelí la noche anterior, en el centro de la Franja de Gaza, el 3 de junio de 2024. Imagen BASHAR TALEB/AFP via Getty Images



"El requisito de seleccionar métodos de guerra que eviten o al menos minimicen en toda medida el daño a civiles parece haber sido violado sistemáticamente en la campaña de bombardeos de Israel", dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

La oficina de Derechos Humanos dio detalles sobre los ataques, que, en su criterio, eran muestra de un patrón preocupante de comportamiento israelí. Se trataba del presunto uso de bombas de hasta 2,000 libras en edificios residenciales, una escuela, campos de refugiados y un mercado.

ACNUDH dijo que había verificado 218 muertes en esos ataques, que se llevaron a cabo en los primeros meses de la guerra el 7 de octubre, pero dijo que tenía información que indicaba que el número de víctimas "podría ser mucho mayor".

Israel ha matado al menos 37,300 personas en Gaza hasta ahora





La guerra más mortífera de Gaza comenzó tras un ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, que provocó la muerte de 1,194 personas, en su mayoría civiles, basado en cifras oficiales israelíes. Los militantes también tomaron 251 rehenes. De ellos, 116 permanecen en Gaza, aunque el ejército dice que 41 están muertos.

La represalia de Israel ha matado al menos a 37,372 personas en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio.

Entre los ataques enumerados en el informe del miércoles se encuentran los ataques al barrio de Ash Shujaiyeh, en la ciudad de Gaza, el 2 de diciembre del año pasado, en los que Israel destruyó 15 edificios y dañó al menos otros 14.

La magnitud de los daños y los cráteres visibles en imágenes de satélite indicaron que se utilizaron alrededor de nueve bombas GBU-31 de 2,000 libras, que son generalmente proporcionadas por EEUU.

Los GBU-31, junto con los GBU-32 de 1,000 libras y los GBU-39 de 250 libras "se utilizan principalmente para penetrar varios pisos de concreto y pueden colapsar completamente estructuras altas", dijo el portavoz de la oficina de derechos de la ONU, Jeremy Laurence.

"Dada la densidad de población de las zonas atacadas, es muy probable que el uso de un arma explosiva con efectos en una zona tan amplia equivalga a un ataque indiscriminado y prohibido".

¿'Crímenes contra la humanidad'? -

Ajith Sunghay, jefe de la oficina de ACNUDH en los territorios palestinos, dijo que el informe se centró en gran medida en las acciones israelíes, ya que las armas utilizadas por el ejército israelí son mucho más destructivas. Los misiles disparados por Hamas, aunque son "absolutamente inaceptables", dijo, "no han causado muertes significativas durante la guerra" en comparación.

Cuando estos ataques desproporcionados se cometen de modo sistemático contra una población civil, en consonancia con una política oficial del Estado o de una organización, "también puede implicar crímenes contra la humanidad", afirmó.



Por otra parte, la jefa de una investigación de la ONU acusó al ejército israelí de llevar a cabo el "exterminio" de palestinos. En una reunión separada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la jefa de la Comisión de Investigación de la ONU, Navi Pillay, dijo que los perpetradores de abusos en el conflicto deben rendir cuentas.

Reiteró las conclusiones de un informe publicado la semana pasada de que tanto los militantes de Hamas como Israel han cometido crímenes de guerra, pero dijo que Israel era el responsable de los abusos más graves según el derecho internacional, conocidos como "crímenes contra la humanidad".

"Descubrimos que el inmenso número de víctimas civiles en Gaza y la destrucción generalizada de infraestructuras civiles eran el resultado inevitable de una estrategia intencional para causar el máximo daño", dijo Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



Israel criticó el informe, sugiriendo que tenía como objetivo "atacar a Israel, al tiempo que protege más a los terroristas de Hamas en Gaza".

"El ACNUDH se ha hecho eco de la narrativa de Hamás y ha difundido acusaciones infundadas", dijo en un comunicado Meirav Eilon Shahar, embajador de Israel en Ginebra. "Este informe muestra el prejuicio profundamente arraigado contra Israel que ha existido en el ACNUDH durante décadas", dijo.