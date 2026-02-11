OTAN OTAN lanza misión Centinela del Ártico: ¿Habrá más presencia militar en Groenlandia? Aquí te contamos en qué consiste la nueva misión de la OTAN para el Ártico

Tras la insistencia del presidente Donald Trump con la adquisición de Groenlandia, este miércoles 11 de febrero 2026 la OTAN lanzó su misión Centinela del Ártico para calmar las tensiones.

Aquí te contamos en qué consiste esta misión y si involucra más presencia militar en Groenlandia.

¿Qué es la misión Centinela del Ártico?

Esta misión se empezó a coordinar desde el momento en que el presidente de los Estados Unidos se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el mes pasado y consiste en la presencia militar de los aliados de la OTAN.

De acuerdo con el general estadounidense Alexus Grynkewich, tiene como objetivo proteger a sus miembros y mantener la estabilidad de uno de los lugares más importantes del mundo.

Algunos de los países que son parte de esto son Dinamarca, Lituania, Estonia, Países Bajos, Finlandia, Islandia, Letonia, Noruega, Suecia y Reino Unido.

La alianza de la Fuerza Expedicionaria Conjunta tiene como fin el despliegue de cientos de efectivos en Islandia y se llevaría a cabo en septiembre de 2026.

Rusia amenaza a militares si Occidente aumenta presencia militar en Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores de Moscú, Sergei Lavrov, amenazó con tomar "contramedidas" a los militares si Occidente aumenta su presencia militar en Groenlandia.

Lavrov expresó que, en el caso de la militarización de Groenlandia y creación de capacidades militares hacia Rusia, el país tendría que tomar medidas que involucrarían medidas técnico-militares.

En estas semanas, países europeos han enviado tropas a Groenlandia.

Trump se retracta de sus amenazas

El presidente Donald Trump el mes pasado se retractó de apoderarse de Groenlandia después de haber llegado a un acuerdo con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en el que aseguraron mayor influencia de Estados Unidos.

Cabe mencionar que Trump en esa reunión canceló los aranceles que tenía programados para entrar en vigor el 1 de febrero del 2026.

Asimismo, el mandatario estadounidense ya ha advertido que si EEUU no se apodera de Groenlandia, Rusia o igual China podrían hacerlo.