Groenlandia Apagón masivo en capital de Groenlandia afecta a 20 mil personas Nuuk, la capital de Groenlandia, sufrió un apagón masivo en toda la ciudad a última hora del sábado 24 de enero de 2026. Las autoridades anunciaron la activación de los protocolos para esta situación de emergencia.

Nuuk, la capital de Groenlandia, sufrió un apagón masivo en toda la ciudad a última hora del sábado 24 de enero de 2026.

De acuerdo con la compañía eléctrica Nukissiorfiit, el apagón se debió a un accidente y añadió que están trabajando para proporcionar energía de emergencia a la población, que es de alrededor de 20 mil personas.

El apagón se produjo simultáneamente en toda la ciudad, según testigos presenciales. Nukissiorfiit y la policía de Groenlandia emitieron comunicados en Facebook sobre el corte.

¿Por qué se fue la luz en Nuuk?

Hasta hace unos minutos la empresa de Nukissiorfiit señaló que se registró un fuerte viento en la costa de Buksefjord, en donde se alberga una de las plantas hidroeléctricas más importantes de Groenlandia, lo que provocó un error en la línea de transmisión.

"La culpa no es de la tensión del fiordo. Estamos trabajando para recuperar el suministro en la ciudad", indicó la empresa.

Por su parte, Naalakkersuisut, el gobierno de Groenlandia, anunció la activación de los mecanismos para reactivar el suministro eléctrico en Nuuk.