Noticias España finaliza la medida de amnistía para miles de inmigrantes Esta decisión difiere de los demás gobiernos, los cuales tratan de intensificar las deportaciones y de reducir la llegada de inmigrantes

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Este martes 14 de abril, el gobierno español finalizó una medida de amnistía para que inmigrantes que viven y trabajan sin autorización en España puedan solicitar la regularización de su situación.

Esta decisión difiere de los demás gobiernos, los cuales tratan de intensificar las deportaciones y de reducir la llegada de inmigrantes. A continuación te contamos quiénes son las personas que podrán solicitarla.

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¿Quiénes son las personas que podrán solicitarla?

La ministra de Migración, Elma Saiz, dijo que todas las personas interesadas podrán presentar su solicitud en las 60 oficinas de la Seguridad Social, 371 oficinas de correos y cinco oficinas de inmigración en España, a partir del 20 de abril de manera personal y en línea el jueves 23 de abril. Se tiene como fecha límite el 20 de junio.

Las personas que pueden solicitar la visa son aquellas que llegaron a España antes del 1 de enero y tendrán que acreditar que han estado en el país durante un periodo de cinco meses, comprobándolo con documentos públicos o privados. Otro factor importante es que no deben tener antecedentes penales.

Cabe destacar que, después de que pase un año y los solicitantes hayan podido obtener esta medida temporal, se les podrán ofrecer otros permisos, tanto de trabajo como de residencia.

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Se estima que hay más de 800 mil migrantes viviendo en España

Según el centro de estudio español, se estima que hay 840.000 inmigrantes viviendo en España sin autorización.

Por parte del gobierno español se cree que medio millón de personas podrían cumplir con los requisitos, aunque los especialistas señalan que esa cifra podría ser mucho mayor.

Cabe señalar que no es la primera vez que España da amnistía a los inmigrantes, sino que ya lo ha hecho hasta en seis ocasiones en los periodos de 1986 y 2005.

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Sánchez expresó que reconoce los derechos, pero también las obligaciones

El presidente de España, Pedro Sánchez, mencionó que quienes viven y trabajan en el país deben hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos.

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“Reconocemos los derechos, pero también exigimos obligaciones”, escribió el mandatario de España.

El partido de la oposición español de Alberto Núñez Feijóo criticó la medida del gobierno de Sánchez y la calificó como “insostenible”. Sin embargo, su partido ya ha hecho legalizaciones de inmigrantes en los 2000.

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