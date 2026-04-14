Destituciones

Administración de Trump destituye a dos juezas de inmigración que frenaron deportaciones de estudiantes pro Palestina

Se trata de Roopal Patel y Nina Froes, ambas nombradas en 2024, quienes forman parte de un grupo más amplio de 113 jueces de inmigración removidos durante el actual gobierno

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Por:N+ Univision
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La administración de Donald Trump destituyó a dos juezas de inmigración que previamente habían desestimado procesos de deportación contra estudiantes vinculados a causas pro palestinas, según confirmó el sindicato que representa a las funcionarias.

Se trata de Roopal Patel y Nina Froes, ambas nombradas en 2024, quienes forman parte de un grupo más amplio de 113 jueces de inmigración removidos durante el actual gobierno.

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La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración detalló, además, que se is destituciones ocurrieron tan solo el fin de semana reciente, lo que evidencia una aceleración en las remociones.

Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente que los despidos estén directamente relacionados con sus resoluciones judiciales, y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración —encargada de supervisar estos tribunales— no respondió a solicitudes de información. El caso fue reportado inicialmente por The New York Times.

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Los casos de deportaciones que fueron frenados y desataron la polémica

En febrero, la jueza Roopal Patel resolvió que no existían fundamentos para deportar a Rumeysa Ozturk, estudiante de posgrado de la Universidad de Tufts, quien había permanecido detenida durante 45 días en Luisiana.

Por su parte, Nina Froes desestimó el proceso contra Mohsen Mahdawi, alumno de la Universidad de Columbia, detenido por autoridades migratorias justo después de acudir a su entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense en abril.

Las destituciones generaron reacciones políticas. El congresista demócrata Dan Goldman criticó la medida al señalar que "violó todos los procedimientos legales básicos" y acusó a Donald Trump de intentar remover a jueces que no respaldan su política migratoria, a la que calificó como una agenda de deportaciones masivas.

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