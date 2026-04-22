EE.UU.

La controversia sobre las 8 mujeres iraníes: Trump dice que iban a ser ejecutadas; Irán lo niega

EEUU e Irán se contradicen respecto al grupo de 8 mujeres iraníes que, de acuerdo con el presidente Donald Trump, iban a ser ejecutadas por el régimen iraní, algo que ha sido negado por Teherán, llamándolo "noticias falsas" difundidas por el presidente republicano

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Por:N+ Univision
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Video Irán suspende la ejecución de ocho mujeres tras la petición de Donald Trump en redes

Una nueva controversia surgió esta semana entre Irán y EEUU, a partir de las versiones encontradas sobre un supuesto grupo de 8 mujeres iraníes que habrían sido condenadas a muerte en la República Islámica, según una publicación del presidente Donald Trump donde pedía clemencia para estas personas, en el marco de las conversaciones que se esperaban entre ambos países.

Pero este martes el poder judicial iraní afirmó en una publicación en redes sociales que "Trump se dejó engañar una vez más por una noticia falsa", señalando que "las mujeres que supuestamente estaban a punto de ser ejecutadas han sido, de hecho, puestas en libertad", y que "algunas se enfrentan a cargos que, de demostrarse, acabarían traduciéndose en una pena de prisión".

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El mensaje del poder judicial destaca que "ninguna de ellas tiene una sentencia firme que conlleve la pena de muerte".

Trump publicó la mañana de este martes un mensaje en sus redes sociales, dirigido a "los líderes iraníes", donde les decía que "agradecería enormemente que se liberara a estas mujeres" y que sería "un gran inicio" para las negociaciones entre ambos países, en medio de la tregua tras casi siete semanas de guerra entre Irán contra EEUU e Israel.

Y este miércoles el presidente estadounidense confirmó que "las ocho mujeres manifestantes que iban a ser ejecutadas esta noche en Irán ya no serán ejecutadas" Cuatro serán puestas en libertad de inmediato y otras cuatro serán condenadas a un mes de prisión. Agradezco enormemente que Irán y sus dirigentes hayan respetado mi petición".

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Pero, poco después, nuevamente desde el gobierno iraní se refutaron las palabras de Trump, apuntando que solo difunden "noticias falsas".

"Trump no tiene nada que mostrar sobre el terreno, lo que le ha llevado a inventarse éxitos a partir de noticias falsas", afirmó el órgano de prensa del poder judicial iraní.

Las iraníes detenidas y procesadas judicialmente

La organización con sede en Nueva York The Lawfare Project, que se describe como una "red global de profesionales del derecho" que asegura "defender los derechos humanos y civiles de los judíos, y pelear contra la discriminación", divulgó el pasado fin de semana el listado y las imágenes de las 8 mujeres iraníes que presuntamente estarían condenadas a la ejecución.

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Las mujeres iraníes serían Bita Hemmati, Ghazal Ghalandari, Golnar Naraghi, Venus Hossein Nejad, Panah Movahedi, Ensieh Nejati, Mahboubeh Shabani, y Diana Taherabadi.

Se cree que Hemmati fue la primera mujer sentenciada a muerte por las protestas ocurridas en el país islámico a principios de año. Según el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, Hemmati y su esposo, Mohammadreza Majidi Asl, junto con otros dos hombres, fueron torturados e interrogados hasta su sentencia de muerte.

Hossein Nejad habría sido detenida desde enero pasado, y se le extrajo una confesión forzada sobre su presunta participación en las protestas antigubernamentales de principios de año.

La organización Femena, que da apoyo a las mujeres defensoras de DDHH en el Medio Oriente y Asia, publicó en sus redes sociales en febrero que Ghazal Ghalandari, una menor de 16 años de edad, fue detenida en enero por fuerzas de inteligencia en una redada en su casa.

Según los informes recibidos, la adolescente ha sido objeto de presiones y malos tratos durante su detención y se enfrenta a acusaciones infundadas relacionadas con las protestas, reporta Femena.

Diana Taherabadi, de 16 años, fue detenida a principios de este año por su presunta participación en las protestas contra el régimen iraní. A Taherabadi se le obligó también a una confesión forzada.

Sobre Mahboubeh Shabani, de 33 años, fue detenida en febrero de 2026 por prestar ayuda a manifestantes heridos y trasladarlos hasta centros médicos en su moto, en enero pasado. Enfrenta el cargo de "declarar la guerra a Dios", lo que la coloca en riesgo de pena de muerte, según la organización de derechos humanos Hengaw.

Golnar Naraghi, de 37 años, es una doctora especialista en medicina de emergencia, arrestada en enero de 2026. Ha estado detenida con varias semanas incomunicada, y su familia no ha sido informada sobre los cargos de la acusación o su ubicación, según Femena.

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