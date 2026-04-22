Donald Trump Operadores apostaron $430 millones a la baja del petróleo antes de que Trump extendiera el cese al fuego con Irán Operadores de mercados financieros apuestas por un valor de 430 millones de dólares a que bajarían los precios del crudo, apenas 15 minutos antes de que el presidente Donald Trump anunciara el martes que prorrogaría el alto el fuego con Irán.

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Operadores de mercados financieros realizaron una serie de apuestas por valor de 430 millones de dólares a la baja de los precios del crudo apenas 15 minutos antes de que el presidente Donald Trump anunciara el martes que prorrogaría el alto el fuego con Irán.

Es la tercera vez este mes, y la cuarta en total, que se realizan apuestas direccionales de gran envergadura y muy oportunas sobre el precio del petróleo poco antes de anuncios importantes sobre la guerra con Irán. Una apuesta combinada en marzo ascendió a 500 millones de dólares, mientras que las apuestas de abril han sumado en total unos 2,100 millones de dólares.

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Entre las 19:54 y las 19:56 GMT del martes, se registraron 4,260 lotes de ventas en el mercado del petróleo, por un valor total de 430 millones de dólares, de acuerdo con el precio vigente de los futuros del Brent, según datos de la bolsa de Londres. Trump anunció que prolongaría el alto el fuego de forma indefinida a las 20:10 GMT.

El mercado del Brent cierra a las 18:30 GMT, lo que significa que estas operaciones tuvieron lugar en lo que se conoce como horas posteriores al cierre, cuando los volúmenes suelen ser extremadamente limitados.

Las operaciones no tuvieron mucho impacto en el precio, que bajó ligeramente a 100.66 dólares por barril, desde los 100.91 dólares que tenía antes de que se produjeran.

Pero tras el anuncio de Trump, los futuros del crudo Brent cayeron a un mínimo de 96.83 dólares en el minuto siguiente. A las 12:00 GMT del miércoles se cotizaban a 99.2 dólares el barril.

El 23 de marzo, 15 minutos antes de que Trump anunciara un aplazamiento de los ataques con los que amenazó la infraestructura energética iraní, operadores anónimos apostaron 500 millones de dólares a una caída del precio del petróleo. De manera similar, el 7 de abril, se realizaron apuestas por valor de 950 millones de dólares apenas unas horas antes del anuncio de Trump de un alto el fuego de dos semanas.

Y el 17 de abril, unos 20 minutos antes de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní publicara en las redes sociales que el estrecho de Ormuz estaría abierto al tráfico comercial, los operadores apostaron 760 millones de dólares a una caída del precio del petróleo.

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Estados Unidos está investigando una serie de operaciones con futuros de petróleo, incluidas las del 23 de marzo y el 7 de abril, que se realizaron poco antes de los importantes cambios de política de Trump relacionados con la guerra en Irán, según informó el 15 de abril una persona familiarizada con el asunto.

Un portavoz de Intercontinental Exchange, conocida como ICE, se negó a hacer comentarios.

En los mercados predictivos, en auge desde hace algunos años, la guerra entre Irán y EEUU e Israel también es un tema recurrente en las apuestas.

Poco antes de que se alcanzara el frágil acuerdo de alto el fuego a principios de abril, un nuevo grupo de cuentas en la plataforma de mercados de predicción Polymarket realizó operaciones muy específicas y oportunas, apostando a que se anunciaría un cese de los combates para el 7 de abril.