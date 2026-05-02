Donald Trump El retiro de tropas de EEUU de Alemania añade fricción a la tirante relación de Trump con Europa Estados Unidos retirará a la séptima parte de sus soldados en Alemania, mientras también impone aranceles a los vehículos europeos, una medida que sobre todo impactará a la industria automotriz germana. Ambas medidas se anunciaron luego de que el canciller alemán Friedrich Merz dijo que Irán estaba "humillando" a EEUU en las negociaciones sobre Medio Oriente.

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El sábado, el ministro de Defensa de Alemania pareció tomarse con calma el anuncio del Pentágono de que Estados Unidos planea retirar unos 5,000 soldados del país, en lo que constituye el último intento del presidente Donald Trump de reducir el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea.

El alemán Boris Pistorius dijo que la reducción, con la que Trump ha amenazado durante años, era esperada, y señaló que las naciones europeas debían asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa. Sin embargo, también hizo hincapié en que la cooperación en materia de seguridad beneficiaba a ambas partes de la asociación transatlántica.

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"La presencia de soldados estadounidenses en Europa, y especialmente en Alemania, redunda en nuestro interés y en el de Estados Unidos", declaró Pistorius a la agencia de noticias alemana dpa.

A 31 de diciembre de 2025, había 36,436 soldados estadounidenses en servicio activo en Alemania, país aliado de la OTAN, frente a los 12,662 que había en Italia y los 3,814 en España.

El anuncio del Pentágono sobre la retirada de tropas, esperada para un plazo de seis a 12 meses, se produce tras una disputa entre Trump, y el canciller alemán, Friedrich Merz, quien afirmó el lunes que Irán estaba "humillando" a Washington en la mesa de negociaciones, señalando además que EEUU está falto de estrategia. Trump respondió diciendo que Merz "no sabe de lo que habla".

La retirada prevista se enfrentó a una resistencia bipartidista en Washington, con críticas inmediatas por parte de los demócratas y la preocupación de los republicanos de que enviara una "señal equivocada" al presidente ruso, Vladimir Putin, cuya invasión a gran escala de Ucrania acaba de entrar en su quinto año.

Otra guerra: la comercial

La decisión de Trump sobre las tropas en Alemania se produce en un momento en que está furioso con los aliados europeos por su falta de voluntad para unirse a su campaña junto a Israel contra Irán. Ha arremetido contra líderes como el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro español Pedro Sánchez y el primer ministro británico Keir Starmer.

Esto ocurrió también cuando Trump anunció que los aranceles sobre los automóviles y camiones de la Unión Europea aumentarán al 25% la próxima semana, debido a acusaciones de que el bloque no cumplió con un acuerdo comercial firmado el verano pasado.

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El mandatario estadounidense incluso acusó a fabricantes de automóviles alemanes como Mercedes-Benz y BMW de estafar a los estadounidenses.

Esta medida arancelaria sería particularmente perjudicial para Alemania, un importante fabricante de automóviles y responsable de una parte significativa de las exportaciones de automóviles de la UE. Al menos un legislador de la UE calificó el aumento de los aranceles de "inaceptable" y acusó a Trump de incumplir otro compromiso comercial de EE. UU.

Dichos aranceles impondrían "costos enormes a la industria automotriz alemana y europea", afirmó Hildegard Mueller, directora del grupo de presión alemán VDA para el sector, en un comunicado enviado a la AFP.

Hildegard Mueller pidió una "urgente" distensión y negociaciones rápidas sobre el tema.

Estados Unidos aumentó sus tropas tras la invasión rusa de Ucrania

La retirada de 5,000 soldados de Alemania supondría aproximadamente una séptima parte de los militares estadounidenses destinados en el país. El Pentágono dio pocos detalles sobre qué tropas u operaciones se verían afectadas.

Trump ha proferido varias amenazas de reducir drásticamente el número de tropas estadounidenses en Alemania y otros países aliados europeos durante sus dos mandatos, afirmando que quiere que Europa asuma una mayor responsabilidad en su defensa en lugar de depender de Washington.

Trump había dicho anteriormente que retiraría 9.500 soldados de Alemania durante su primer mandato, pero no inició el proceso y el presidente demócrata Joe Biden detuvo formalmente la retirada prevista poco después de asumir el cargo en 2021.

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Ahora parece decidido a castigar a los aliados que no han respaldado la guerra en Oriente Medio ni han contribuido a una fuerza de mantenimiento de la paz en el crucial estrecho de Ormuz, que las fuerzas de Teherán han cerrado de hecho.

Trump dijo el jueves que podría retirar las tropas estadounidenses de Italia y España debido a su oposición a la guerra. "Italia no nos ha ayudado en absoluto y España ha sido horrible, absolutamente horrible", declaró a los periodistas en el Despacho Oval.

"Sí, probablemente lo haré. ¿Por qué no iba a hacerlo?", dijo Trump.

En términos más generales, suelen estar estacionados en Europa entre 80,000 y 100,000 efectivos estadounidenses, dependiendo de las operaciones, los ejercicios y las rotaciones de tropas. Estados Unidos aumentó su despliegue en Europa después de que Rusia lanzara su guerra a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022. Aliados de la OTAN como Alemania llevan más de un año esperando que estas tropas sean las primeras en marcharse.

Pistorius, en sus comentarios a la dpa, dijo: "Los europeos debemos asumir más responsabilidad por nuestra seguridad", al tiempo que destacó los recientes esfuerzos de Alemania por reforzar sus fuerzas armadas, acelerar las adquisiciones y desarrollar la infraestructura.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, resaltó que "este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en defensa y asuma una mayor parte de la responsabilidad de nuestra seguridad compartida", señalando los "avances" hacia el objetivo de que cada uno de los aliados de la OTAN invierta el 5% de su producción económica en defensa.

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Una "revisión exhaustiva" motivó la decisión de reducción de efectivos

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en un comunicado que la "decisión se toma tras una revisión exhaustiva de la presencia militar del departamento en Europa y reconoce los requisitos del teatro de operaciones y las condiciones sobre el terreno".

Sin embargo, un funcionario de defensa de EEUU, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados, dijo que las ramas de las Fuerzas Armadas no tenían conocimiento previo de la decisión de retirar a los 5,000 soldados y se enteraron de ello "en tiempo real".

En respuesta, el departamento de Defensa reiteró el sábado que llevó a cabo una revisión exhaustiva de su postura de fuerzas en Europa.

"La decisión de retirar tropas de Alemania es el resultado de un proceso integral y de múltiples niveles que incorpora las perspectivas de líderes clave del EUCOM y de toda la cadena de mando", escribió en un correo electrónico el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, utilizando la abreviatura del Comando Europeo de EE. UU.

La mayoría de las tropas estadounidenses en Alemania provienen del Ejército y la Fuerza Aérea.

Alemania alberga varias instalaciones militares estadounidenses, entre ellas los cuarteles generales de los Comandos de Estados Unidos en Europa y África, la Base Aérea de Ramstein y un centro médico en Landstuhl, donde se atendió a los heridos de las guerras en Afganistán e Irak. También hay misiles nucleares estadounidenses estacionados en el país.

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La retirada de 5,000 soldados —el tamaño de un equipo de combate de brigada— de Alemania probablemente tendría un impacto limitado en la potencia de combate, pero "en términos del mensaje sobre el compromiso de EE. UU., es muy diferente", dijo otro funcionario de defensa estadounidense.

El único equipo de combate de brigada permanente en Alemania es el 2º Regimiento de Caballería, junto con una brigada de aviación y otros activos, al que se le atribuye un papel importante en la capacidad de Estados Unidos —y de la OTAN— para disuadir amenazas.

Legisladores republicanos expresan su preocupación por el plan de retirada

Tras la rápida reacción de los demócratas el viernes, los líderes republicanos de las dos comisiones de las Fuerzas Armadas del Congreso afirmaron el sábado que estaban "muy preocupados" por la retirada de las tropas.

El senador Roger Wicker, de Misisipi, y el representante Mike Rogers, de Alabama, señalaron que la decisión corría el riesgo de "socavar la disuasión y enviar una señal equivocada a Vladimir Putin".

También señalaron que el Pentágono había decidido cancelar el despliegue previsto del Batallón de Fuego de Largo Alcance del Ejército. La declaración de Parnell no hizo mención alguna al respecto.

Wicker y Rogers afirmaron que cualquier cambio significativo en la postura de las fuerzas estadounidenses en Europa justifica una revisión y coordinación con el Congreso.

"Esperamos que el Departamento colabore con sus comités de supervisión en los próximos días y semanas sobre esta decisión y sus implicaciones para la disuasión estadounidense y la seguridad transatlántica", dijeron en una declaración conjunta.

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También señalaron que Alemania ha atendido el llamado de Trump de asumir una mayor parte de la carga del gasto en defensa en Europa, al tiempo que le da a las fuerzas estadounidenses acceso a sus bases y espacio aéreo en la guerra contra Irán.

Los aliados estadounidenses en la OTAN se han preparado para una retirada de las tropas estadounidenses desde que Trump asumió el cargo, y Washington ha advertido que Europa tendría que velar por su propia seguridad, incluida la de Ucrania, en el futuro.

Las potencias europeas se encuentran en estado de alerta desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. La oleada de incursiones de drones registrada durante el último año, junto con las promesas de Estados Unidos de reducir su compromiso con la defensa del continente, han situado este tema en lo más alto de la agenda.