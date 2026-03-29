Noticias El papa León XIV rechaza en Domingo de Ramos las afirmaciones de que Dios justifica la guerra El pontífice subrayó el 29 de marzo de 2026 que la fe cristiana no puede utilizarse como argumento para legitimar la violencia, en un contexto internacional marcado por conflictos armados en distintas regiones del mundo



Video Semana Santa 2026: ¿Cuándo y dónde ver la transmisión especial de la misa del Domingo de Ramos desde el Vaticano?

Durante la misa del Domingo de Ramos celebrada en la plaza de San Pedro, el papa León XIV rechazó de manera contundente las ideas que intentan atribuir a Dios la justificación de la guerra.

Mensaje del papa en Domingo de Ramos

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Ante decenas de miles de fieles, el pontífice subrayó el 29 de marzo de 2026 que la fe cristiana no puede utilizarse como argumento para legitimar la violencia, en un contexto internacional marcado por conflictos armados en distintas regiones del mundo.

Llama a la paz ante el conflicto

En su reflexión, el papa insistió en presentar a Dios como un “ rey de la paz”, cuya esencia s e opone a la guerra y al sufrimiento humano.

Sus palabras se produjeron mientras continúan enfrentamientos como la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la invasión de Rusia en Ucrania, situaciones que han intensificado el debate sobre el uso de la religión en discursos políticos y militares.

León XIV enfatizó que las oraciones de quienes promueven la violencia no encuentran respaldo en la voluntad divina, invitando a los creyentes a orar por la reconciliación y el fin de los conflictos.

Oración por víctimas en Medio Oriente

El pontífice dedicó una oración especial a los cristianos en Medio Oriente, quienes enfrentan condiciones difíciles debido a la inestabilidad regional.

Recordó que muchos no pueden vivir plenamente las celebraciones de la Semana Santa, lo que refuerza el llamado a la solidaridad internacional y a la protección de las comunidades religiosas vulnerables.

Semana Santa marcada por memoria y tradición

En el Vaticano, el inicio de la Semana Santa también evoca recuerdos recientes vinculados al papa Francisco, cuyo estado de salud marcó sus últimas celebraciones antes de su fallecimiento.

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León XIV retoma ahora las principales ceremonias litúrgicas, incluyendo el lavatorio de pies del Jueves Santo, la procesión del Viernes Santo en Roma y la Vigilia Pascual.

Con estas celebraciones, la Iglesia reafirma su mensaje de esperanza, servicio y renovación espiritual, en contraste con los conflictos que afectan a diversas partes del mundo.

JICM