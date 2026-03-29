Noticias

El papa León XIV rechaza en Domingo de Ramos las afirmaciones de que Dios justifica la guerra

El pontífice subrayó el 29 de marzo de 2026 que la fe cristiana no puede utilizarse como argumento para legitimar la violencia, en un contexto internacional marcado por conflictos armados en distintas regiones del mundo

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Semana Santa 2026: ¿Cuándo y dónde ver la transmisión especial de la misa del Domingo de Ramos desde el Vaticano?

Durante la misa del Domingo de Ramos celebrada en la plaza de San Pedro, el papa León XIV rechazó de manera contundente las ideas que intentan atribuir a Dios la justificación de la guerra.

Mensaje del papa en Domingo de Ramos

PUBLICIDAD

Ante decenas de miles de fieles, el pontífice subrayó el 29 de marzo de 2026 que la fe cristiana no puede utilizarse como argumento para legitimar la violencia, en un contexto internacional marcado por conflictos armados en distintas regiones del mundo.

Llama a la paz ante el conflicto

Más sobre Noticias

Guerra en el Medio Oriente: Israel ataca Teherán mientras mediadores se reúnen en Pakistán para conversaciones de paz
7 Historias
Liveblog

Guerra en el Medio Oriente: Israel ataca Teherán mientras mediadores se reúnen en Pakistán para conversaciones de paz

Mundo
A un mes de la guerra, Irán resiste ataques y usa el estrecho de Ormuz para presionar al mundo
5 mins

A un mes de la guerra, Irán resiste ataques y usa el estrecho de Ormuz para presionar al mundo

Mundo
¿Quiénes son los hutíes, el grupo rebelde de Yemen respaldado por Irán?
6 mins

¿Quiénes son los hutíes, el grupo rebelde de Yemen respaldado por Irán?

Mundo
JD Vance promete examinar a los ovnis y asegura que los extraterrestres son “demonios”
2 mins

JD Vance promete examinar a los ovnis y asegura que los extraterrestres son “demonios”

Mundo
Robo de 12 toneladas de chocolate en Europa podría provocar escasez antes de Pascua
2 mins

Robo de 12 toneladas de chocolate en Europa podría provocar escasez antes de Pascua

Mundo
Así es el puente más alto y el museo más grande del mundo
2 mins

Así es el puente más alto y el museo más grande del mundo

Mundo
Últimas noticias del conflicto: EEUU ataca más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán
16 Historias
Liveblog

Últimas noticias del conflicto: EEUU ataca más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán

Mundo
Así será la megacárcel guatemalteca estilo Bukele; la construcción se hará en la finca que era de un narcotraficante
2 mins

Así será la megacárcel guatemalteca estilo Bukele; la construcción se hará en la finca que era de un narcotraficante

Mundo
¿Por qué el padre de Noelia Castillo no estuvo en la eutanasia en España? Ella reveló discusión con él
3 mins

¿Por qué el padre de Noelia Castillo no estuvo en la eutanasia en España? Ella reveló discusión con él

Mundo
¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? Esto padecía joven que murió por eutanasia en España
2 mins

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? Esto padecía joven que murió por eutanasia en España

Mundo

En su reflexión, el papa insistió en presentar a Dios como un “ rey de la paz”, cuya esencia s e opone a la guerra y al sufrimiento humano.

Sus palabras se produjeron mientras continúan enfrentamientos como la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la invasión de Rusia en Ucrania, situaciones que han intensificado el debate sobre el uso de la religión en discursos políticos y militares.

León XIV enfatizó que las oraciones de quienes promueven la violencia no encuentran respaldo en la voluntad divina, invitando a los creyentes a orar por la reconciliación y el fin de los conflictos.

Oración por víctimas en Medio Oriente

El pontífice dedicó una oración especial a los cristianos en Medio Oriente, quienes enfrentan condiciones difíciles debido a la inestabilidad regional.

Recordó que muchos no pueden vivir plenamente las celebraciones de la Semana Santa, lo que refuerza el llamado a la solidaridad internacional y a la protección de las comunidades religiosas vulnerables.

Semana Santa marcada por memoria y tradición

En el Vaticano, el inicio de la Semana Santa también evoca recuerdos recientes vinculados al papa Francisco, cuyo estado de salud marcó sus últimas celebraciones antes de su fallecimiento.

PUBLICIDAD

León XIV retoma ahora las principales ceremonias litúrgicas, incluyendo el lavatorio de pies del Jueves Santo, la procesión del Viernes Santo en Roma y la Vigilia Pascual.

Con estas celebraciones, la Iglesia reafirma su mensaje de esperanza, servicio y renovación espiritual, en contraste con los conflictos que afectan a diversas partes del mundo.

JICM

Video ¿Cuál es el significado del Domingo de Ramos?
Relacionados:
NoticiasPapa León XIVGuerraMedio OrienteSemana Santa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Radical
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX