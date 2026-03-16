Papa León XIV El papa León XIV será galardonado con la Medalla de la Libertad en el marco del 250.° aniversario de EEUU En un gesto de alto simbolismo diplomático y constitucional, el Centro Nacional de la Constitución anunció que el papa León XIV recibirá la Medalla de la Libertad el próximo 3 de julio en Filadelfia, Pensilvania.

Video El emotivo mensaje en español del nuevo papa León XIV

La ceremonia cobrará una relevancia especial al celebrarse en la víspera del 250.° aniversario de la independencia de los Estados Unidos, vinculando la figura del Pontífice con los valores fundacionales de la nación norteamericana.

Según el comunicado oficial del Centro Nacional de la Constitución, el premio reconoce la labor incansable de Su Santidad en la promoción de:

La libertad religiosa.

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La libertad de conciencia.

La libertad de expresión.

El organismo destacó que estos principios son "ideales consagrados por los fundadores de Estados Unidos en la Primera Enmienda de la Constitución", estableciendo un puente entre la doctrina social de la Iglesia y el marco legal estadounidense.

Un mensaje desde el corazón del Vaticano

Aunque la ceremonia se llevará a cabo de forma pública en Filadelfia, se ha confirmado que el Pontífice ofrecerá su discurso de aceptación vía remota desde el Vaticano. Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, expresó a través de un comunicado conjunto que el Santo Padre recibe el galardón con profunda gratitud. Bruni subrayó que este aniversario es una oportunidad para que el pueblo estadounidense reflexione sobre su herencia, señalando que la Constitución y la libertad son los "sellos distintivos" que deben preservarse para las generaciones futuras.

La Medalla de la Libertad se otorga anualmente a individuos u organizaciones cuyo esfuerzo está dedicado a garantizar los beneficios de la libertad a nivel global. Al unirse a la lista de laureados en un año tan significativo como 2026, el papa León XIV refuerza su papel como un referente moral en la defensa de los derechos humanos en el escenario internacional.