Irán

El caos de los viajeros en Medio Oriente ante la guerra contra Irán

Cientos de miles de personas han quedado varadas en Medio Oriente ante los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, que han alcanzado rutas como el Golfo Pérsico, impidiendo sus traslados a Europa, África y Asia.

Video Irán ataca un centro de datos de Amazon en Bahréin y Azerbaiyán entra al conflicto en Medio Oriente

Han transcurrido seis días desde el inicio de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que rápidamente se ha extendido por todo Medio Oriente, y los viajeros internacionales han sufrido los estragos de los bombardeos debido al cierre del espacio aéreo.

Los vuelos programados en la región en los últimos días y en el futuro inmediato han sufrido cancelaciones, afectando el tránsito hacia regiones como Europa, África y Asia, principalmente, ante los posibles ataques y contraataques en la región.

Las aerolíneas se han visto obligadas a cancelar trayectos u optar por rutas más largas, elevando los costos operativos y los precios de los boletos. Un plan B ha sido el tránsito a través de rutas terrestres para salir de las zonas en conflicto, aunque la principal recomendación es mantenerse en lugares cubiertos.

A black plume of smoke rises from a warehouse at the industrial area of Sharjah City in the United Arab Emirates following reports of Iranian strikes in Dubai, United Arab Emirates, Sunday, March 1, 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
Imagen Altaf Qadri/AP

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques el pasado fin de semana, varios gobiernos han emitido recomendaciones de viaje y órdenes de evacuación de emergencia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a los ciudadanos salir de inmediato de Irán e Israel, así como de Qatar, Bahrein, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, los territorios palestinos, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, utilizando cualquier transporte comercial disponible.

Por su parte, países como China, Italia, Francia y Alemania se movilizaron para organizar la evacuación de sus ciudadanos.

. Además, hasta el momento se tiene el registro de 321 mexicanos que han sido evacuados de forma terrestre procedentes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

Una larga espera

De acuerdo con la agencia AP, cientos de miles de personas han quedado varadas en Medio Oriente ante el conflicto que ha alcanzado rutas como el Golfo Pérsico, impidiendo o retrasando sus traslados a Europa, África y Asia.

Y es que, en medio de las hostilidades, las aerolíneas de larga distancia Etihad Airways y Emirates, con sede en Abu Dabi y Dubái, y Qatar Airways, con sede en Doha, suspendieron temporalmente ciertas rutas por el cierre de los espacios aéreos y requisitos de seguridad.

Una trabajadora filipina en el extranjero duerme mientras espera noticias de su vuelo cancelado a Oriente Medio en el aeropuerto internacional de Manila, el lunes 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Aaron Favila)
Imagen Aaron Favila/AP

Familias enteras o viajeros solitarios han quedado varados por hasta cinco o seis días en ciudades como Dubái o Doha, en Qatar, que también se han convertido en un blanco del contraataque de Irán contra aliados de Israel o las bases militares estadounidenses.

Las únicas alternativas es esperar a que se abra el espacio aéreo para seguir con su camino o buscar una forma terrestre de salir de la zona del conflicto.

