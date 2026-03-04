Noticias

8M: ¿Una mujer podría ocupar el cargo de líder supremo en Irán? Esto es lo que dice el Islam

Con la muerte de Alí Jameneí, el máximo cargo iraní está desocupado y aquí te decimos si ha llegado el momento de que una mujer pueda tomar la batuta política de la República Islámica

Por:N+ Univision
Video Muerte de Ali Jameneí: cuatro décadas de poder absoluto en Irán

Con la muerte del Ayatola Alí Jameneí durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel, el cargo de líder supremo en Irán, quien es el jefe de Estado y la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica, quedó vacío.

Y, en el marco del Día Internacional de la Mujer, te decimos si una mujer puede ocupar el puesto de acuerdo con lo que dicta el Islam.

Alí Jameneí ocupó el cargo de máximo líder durante 36 años, ya que asumió el poder en 1989, convirtiéndose en el sucesor del fundador de la actual República Islámica: el ayatolá Ruholá Jomeiní.

Durante más de tres décadas, el líder supremo de Irán se caracterizó por ser un represor brutal de las protestas que se suscitaron, entre las que destacaron "Mujer, Vida, Libertad", entre los años 2022 y 2023, esto derivado de la muerte de Mahsa Amini, quien bajo custodia de la Policía de la Moral falleció tras ser detenida por no portar correctamente el hiyab, el velo que las cubre.

La muerte de Mahsa Amini, derivó en un gran movimiento de mujeres quienes en protestas multitudinarias salieron a la calles sin el hiyab.

Ahora, después del asesinato de Alí Jameneí el fin de semana pasado, la Asamblea de Expertos de Irán, que reúne a 88 religiosos, decide quién será el nuevo líder supremo.

¿La República Islámica va a permitir ser liderada, por primera vez, por una mujer?

Según analistas, Alí Jamenei habría dejado una lista de los posibles candidatos a sucederlo, entre los que no se encuentra ninguna mujer.

Además, con base en la ley islámica, es indispensable que el líder supremo de Irán sea clérigo y la formación religiosa en este país está reservada para los varones.

De este modo, es imposible que una mujer vaya a ser elegida para ocupar el más alto cargo iraní.

En las últimas horas del miércoles 4 de marzo de 2026, uno de los candidatos más sonados para suceder al máximo líder iraní es su propio hijo: Mojtaba Jamenei, de 56 años.

Video ¿Quien era Ali Jamenei, líder supremo de Irán durante 47 años?
