Noticias

Conflicto Medio Oriente: ¿Qué pasará con el partido de fútbol de la Selección de Irak en México?

El partido de repechaje clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 está programado para llevarse a cabo en Monterrey el próximo 31 de marzo.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Mundial 2026: Irak tiene complicaciones para trámitar visas de cara al Repechaje

Ante el conflicto en Medio Oriente por la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, la participación de la selección de Irak rumbo al Mundial podría estar riesgo, debido al cierre de embajadas y del espacio aéreo.

El partido de fútbol de la selección de Irak está programado para el 31 de marzo en la ciudad de Monterrey, ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó lo siguiente:

PUBLICIDAD
  • El espacio aéreo de Irak se encuentra cerrado por el conflicto que vive actualmente Medio Oriente.
  • México no cuenta con una embajada en Irak.
  • La embajada mexicana en Emiratos Árabes Unidos ha estado en contacto con los directivos del fútbol iraquí. A esto hay que agregar que el entrenador en jefe de la selección de Irak, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos.

Y es que, los seleccionados no pueden tramitar sus visas debido a que las embajadas están cerradas como medida de seguridad.

Video Imágenes de la guerra en Irán: Así se ve la destrucción por ataques en Teherán

Más sobre Noticias

8M: ¿Una mujer podría ocupar el cargo de líder supremo en Irán? Esto es lo que dice el Islam
2 mins

8M: ¿Una mujer podría ocupar el cargo de líder supremo en Irán? Esto es lo que dice el Islam

Mundo
Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Cuba; expulsa a su cuerpo diplomático y La Habana acusa alineación con EEUU
4 mins

Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Cuba; expulsa a su cuerpo diplomático y La Habana acusa alineación con EEUU

Mundo
¿Desde cuándo no se usa un torpedo para destruir un buque? Ejército estadounidense dispara arma submarina
1 mins

¿Desde cuándo no se usa un torpedo para destruir un buque? Ejército estadounidense dispara arma submarina

Mundo
España desmiente "tajantemente" que vaya a cooperar con EEUU en guerra en Irán
2 mins
ÚLTIMA HORA

España desmiente "tajantemente" que vaya a cooperar con EEUU en guerra en Irán

Mundo
Irán dispara misil y "se desvió" hacia país de la OTAN: ¿Qué pasó en Turquía?
2 mins

Irán dispara misil y "se desvió" hacia país de la OTAN: ¿Qué pasó en Turquía?

Mundo
Últimas Noticias: Desde el intento de homicidio a Trump hasta misiles derribados
81 Historias
Liveblog

Últimas Noticias: Desde el intento de homicidio a Trump hasta misiles derribados

Mundo
Cuba autoriza por primera vez empresas mixtas entre el Estado y el sector privado, ¿qué implica esta medida?
2 mins

Cuba autoriza por primera vez empresas mixtas entre el Estado y el sector privado, ¿qué implica esta medida?

Mundo
¿Quién será el nuevo ayatolá de Irán? Así es la reunión de expertos que lo decidirá
1 mins

¿Quién será el nuevo ayatolá de Irán? Así es la reunión de expertos que lo decidirá

Mundo
Estados Unidos corta relación comercial con España. ¿Qué productos se verían afectados?
1 mins

Estados Unidos corta relación comercial con España. ¿Qué productos se verían afectados?

Mundo
Misiles balísticos de Irán atacan base de Estados Unidos en Dubái; No reportan víctimas
2 mins

Misiles balísticos de Irán atacan base de Estados Unidos en Dubái; No reportan víctimas

Mundo

Por esto, la cancillería mexicana indicó que tanto la embajada en Emiratos Árabes Unidos como en Turquía, o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos.

Se le ha solicitado a la Federación de Fútbol de Irak los nombres de las personas que viajarían a México, así como su lugar de residencia, para acelerar los procedimientos de emisión de las visas.

¿Qué dice Trump del conflicto en Irán rumbo al Mundial?

En tanto, el presidente Donald Trump, dijo que no le importa si la Selección de futbol de Irán juega el Mundial 2026.

Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado. Están al límite


En un comunicado, la selección de Irak confirmó el partido de repechaje.

“La directiva de la Selección Nacional de Irak confirma que hoy recibió confirmación oficial de la FIFA respecto al partido de repechaje intercontinental clasificatorio para la Copa del Mundo 2026. El encuentro está programado para llevarse a cabo en Monterrey, México, el 31 de marzo".

Mira también:

Notas Relacionadas

8M: ¿Una mujer podría ocupar el cargo de líder supremo en Irán? Esto es lo que dice el Islam

8M: ¿Una mujer podría ocupar el cargo de líder supremo en Irán? Esto es lo que dice el Islam

Mundo
2 min
Relacionados:
NoticiasIrakIránMedio Oriente

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX