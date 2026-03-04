Noticias Conflicto Medio Oriente: ¿Qué pasará con el partido de fútbol de la Selección de Irak en México? El partido de repechaje clasificatorio para la Copa del Mundo 2026 está programado para llevarse a cabo en Monterrey el próximo 31 de marzo.

Ante el conflicto en Medio Oriente por la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán, la participación de la selección de Irak rumbo al Mundial podría estar riesgo, debido al cierre de embajadas y del espacio aéreo.

El partido de fútbol de la selección de Irak está programado para el 31 de marzo en la ciudad de Monterrey, ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó lo siguiente:

El espacio aéreo de Irak se encuentra cerrado p or el conflicto que vive actualmente Medio Oriente.

or el conflicto que vive actualmente Medio Oriente. México no cuenta con una embajada en Irak.

La embajada mexicana en Emiratos Árabes Unidos ha estado en contacto con los directivos del fútbol iraquí. A esto hay que agregar que el entrenador en jefe de la selección de Irak, Graham Arnold, no puede salir de los Emiratos Árabes Unidos.

Y es que, los seleccionados no pueden tramitar sus visas debido a que las embajadas están cerradas como medida de seguridad.

Por esto, la cancillería mexicana indicó que tanto la embajada en Emiratos Árabes Unidos como en Turquía, o en cualquier país en Europa, están en la mejor disposición para otorgar las visas que requieran tanto jugadores como directivos.

Se le ha solicitado a la Federación de Fútbol de Irak los nombres de las personas que viajarían a México, así como su lugar de residencia, para acelerar los procedimientos de emisión de las visas.

¿Qué dice Trump del conflicto en Irán rumbo al Mundial?

En tanto, el presidente Donald Trump, dijo que no le importa si la Selección de futbol de Irán juega el Mundial 2026.

Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado. Están al límite



En un comunicado, la selección de Irak confirmó el partido de repechaje.

“La directiva de la Selección Nacional de Irak confirma que hoy recibió confirmación oficial de la FIFA respecto al partido de repechaje intercontinental clasificatorio para la Copa del Mundo 2026. El encuentro está programado para llevarse a cabo en Monterrey, México, el 31 de marzo".