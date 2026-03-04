Noticias

¿Desde cuándo no se usa un torpedo para destruir un buque? Ejército estadounidense dispara arma submarina

El lanzamiento del arma submarina dejó varios muertos y desaparecidos en el océano Índico. Aquí te contamos cuántos víctimas hubo por el hundimiento del buque de guerra iraní

Video ¿Cómo funciona el torpedo MK 48 utilizado por EEUU para hundir buque de Irán?

En la guerra contra Irán, Estados Unidos ya comenzó a utilizar armas submarinas y logró hundir un buque iraní con el lanzamiento de un torpedo. Aquí te contamos desde cuándo no se empleaba esta táctica en los ataques para debilitar al enemigo.

Fue en el océano Índico donde el submarino estadounidense hundió el buque de guerra iraní, así lo confirmó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles 3 de marzo de 2026.

El ataque con el lanzamiento de un torpedo dejó 148 marineros desaparecidos y 32 tripulantes fueron rescatados, de acuerdo con las autoridades de Sri Lanka, país frente al que ocurrió el hundimiento.

Video Guerra Medio Oriente día 5: Identifican a soldados caídos, hijo de ayatolá fallecido y operativo militar escala

¿Cuándo fue la última vez que Estados Unidos usó esta arma submarina?

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que este fue el primer hundimiento con un torpedo lanzado por un submarino que Estados Unidos realiza desde la Segunda Guerra Mundial.

El hundimiento del buque de guerra iraní, que llevaba por nombre IRIS Dena, fue calificado por el mismo funcionario como una "muerte silenciosa".

Con este ataque submarino, Estados Unidos e Israel avanzan en debilitar y destruir la Armada de Israel, que es uno de sus principales objetivos, según informó el Pentágono desde que inició la guerra.

Video Militares toman el buque Aquila II por transportar petróleo sancionado y desafiar cuarentena
