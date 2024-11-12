Se vence el ultimátum de EEUU a Netanyahu: la ayuda escasea en Gaza, pero las armas seguirán llegando a Israel

Video El momento en que rescatan a una mujer que pasó cinco días bajo escombros tras bombardeo de Israel

El ultimátum de 30 días que Estados Unidos dio a Israel para que permita una mayor entrada de ayuda humanitaria a Gaza concluye este martes, sin que el objetivo se haya cumplido, denunció la ONU.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que en el último mes no ha podido entregar ayuda humanitaria en las zonas asediadas por el ejército israelí en el norte del enclave.

PUBLICIDAD

"Todos los intentos de la ONU de acceder a las zonas asediadas del norte de Gaza con alimentos y suministros de salud este mes fueron denegados o impedidos", dijo la OCHA en un comunicado.

Por su parte, Louise Wateridge, coordinadora de emergencias de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) dijo que no hay suficientes suministros en el enclave.

Otras organizaciones se sumaron a la denuncia de la OCHA y la UNRWA y afirmaron que la situación en el enclave está "peor que nunca".

“Israel no solo no cumplió con los criterios de EEUU, sino que, al mismo tiempo, emprendió acciones que empeoraron drásticamente la situación sobre el terreno, particularmente en el norte de Gaza… Esa situación está hoy en un estado aún más crítico que hace un mes”, aseguraron en un informe conjunto las organizaciones Anera, Care, MedGlobal, Mercy Corps, el Consejo Noruego de Refugiados (NRC), Oxfam, Refugees International y Save the Children.

El pasado 13 de octubre, en una carta, los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Antony Blinken, y Lloyd Austin, respectivamente, instaron a Israel, entre otras cosas, a permitir la entrada de 350 camiones de ayuda humanitaria diarios en Gaza, abrir un quinto cruce de acceso, permitir que los desplazados en tiendas vayan de la costa de Mawasi antes del invierno y garantizar el acceso de los grupos de ayuda a la asediada zona norte.

De no hacerlo, el gobierno estadounidense advirtió de que podría verse obligado a reducir su apoyo militar a Israel, imprescindible para la continuación de la guerra.

Sin embargo, la administración del presidente Joe Biden dijo este martes que había visto "avances" por parte de Israel, por lo cual no limitará su suministro de armas.

PUBLICIDAD

¿En qué nivel se encuentra la ayuda humanitaria en Gaza?

La ayuda a Gaza se mide generalmente en términos de camiones de alimentos y suministros que entran al territorio. Pese a que el gobierno de Estados Unidos exigió que se permitiera la entrada de 350 camiones diarios, la realidad es otra.

Las cifras del gobierno israelí muestran aproximadamente un promedio de 57 camiones al día en octubre y de 75 diarios en lo que va de noviembre. Sin embargo, la ONU dice que solo ha recibido 39 camiones diarios desde principios de octubre.

En el norte de Gaza, donde el ejército israelí ha llevado a cabo una gran ofensiva durante el último mes, las cifras fueron aún más bajas y no entró ninguna ayuda en octubre a las áreas Jabaliya, Beit Lahiya y Beit Hanoun, afirma la ONU.

Israel señaló que cerró todos los cruces de Gaza por las festividades judías en octubre y no pudo enviar ayuda al norte debido a la ofensiva contra los combatientes de Hamas.

La distribución de la ayuda también se ve obstaculizada por la difícil labor de la ONU y de otras agencias para recoger la ayuda que entra en el territorio, lo que provoca cuellos de botella y saqueos por parte de Hamas y el crimen organizado en la Franja.

Autoridades israelíes estimaron que esos grupos se roban hasta el 40% de la ayuda humanitaria.

Washington

afirma que Israel no ha violado la normativa estadounidense sobre ayuda humanitaria

El gobierno de Biden declaró este martes que Israel ha logrado algunos avances, aunque limitados, en el aumento del flujo de ayuda humanitaria a Gaza y que, por tanto, no limitará las transferencias de armas a Israel, como había amenazado con hacer hace un mes si la situación no mejoraba.

PUBLICIDAD

"La situación humanitaria general en Gaza sigue siendo insatisfactoria, pero en el contexto de la carta, no se trata de si encontramos algo satisfactorio o no; se trata de cuáles son las acciones que estamos viendo", aseguró el portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel.

"No hemos hecho ninguna valoración de que estén violando la ley estadounidense", aseguró Patel. La ley a la que se refiere el portavoz requiere que los receptores de ayuda por parte de EEUU se atengan a la ley humanitaria internacional y no impidan la entrega de ese tipo de ayuda.

Estados Unidos ha enviado miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel durante la guerra contra Hamas y lo ha protegido de los llamados internacionales a un alto al fuego mientras presiona para permitir la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza.

"Creemos que estas acciones que hemos constatado son pasos en la dirección correcta", dijo Patel, pero “queremos ver más pasos. Queremos que estas medidas se mantengan durante un período significativo y, en última instancia, queremos que estas medidas tengan un resultado en la situación" en Gaza, agregó.

Israel abre paso fronterizo de ayuda a Gaza poco antes del vencimiento del plazo fijado por EEUU

El ejército israelí anunció este martes la apertura de un nuevo paso de ayuda a Gaza, poco antes de que expire el plazo impuesto por Estados Unidos para mejorar las condiciones humanitarias de los palestinos en el territorio devastado por la guerra.

El ejército israelí dijo que abrió el paso de Kissufim “como parte del esfuerzo y compromiso para aumentar el volumen y las rutas de la ayuda a la Franja de Gaza”. Se entregaron “alimentos, agua, suministros médicos y equipos para refugios” al centro y sur de Gaza, declaró el ejército en un comunicado conjunto con la COGAT, la agencia del Ministerio de Defensa israelí responsable de los asuntos civiles en los territorios palestinos.

PUBLICIDAD

A pesar de las medidas israelíes para aumentar el flujo de ayuda, los niveles siguen estando muy por debajo de los estándares de Washington. Además, Israel tampoco ha retirado las leyes que aprobó el mes contra la UNRWA y a las que EEUU se opuso.

Estas leyes prohíben que la organización opere en su territorio, lo cual dificulta aún más la entrega de ayuda humanitaria. Israel argumenta que una veintena empleados de la UNRWA en Gaza participaron en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, que desencadenó la guerra en Gaza.

La guerra comenzó hace 13 meses cuando miembros de Hamas irrumpieron en el sur de Israel y mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, además de tomar a unas 250 como rehenes. Alrededor de un centenar siguen retenidas en Gaza, de las cuales se cree que un tercio habrían fallecido.

Israel respondió con una campaña de bombardeos y una invasión terrestre en la Franja de Gaza que han cobrado la vida de más de 43,000 palestinos, más de la mitad de ellos mujeres y niños, según las autoridades de salud de Hamas, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles e insurgentes.

Alrededor del 90% de la población en el enclave se ha visto obligada a abandonar sus hogares, a menudo varias veces, y cientos de miles están refugiados campamentos, con poca comida, agua o instalaciones de higiene.

Mira también: