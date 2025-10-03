Hamas acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel detener los bombardeos en Gaza

Video Ultimátum de Trump a Hamas: le da plazo hasta el domingo para que acepte su plan de paz para Gaza

Hamas afirmó este viernes que acepta algunos elementos del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, entre ellos liberar a todos los rehenes restantes, pero dijo que otros puntos requieren más consultas entre los palestinos.

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes vivos y restos mortales, según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", señaló el movimiento islamista palestino en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones "para discutir los detalles".

La declaración se produjo horas después de que Trump dijera que Hamas debía aceptar el acuerdo antes del domingo por la noche, amenazando con una embestida militar aún mayor casi dos años después de la guerra desencadenada por el ataque del 7 de octubre contra Israel.

Hamas también reiteró su disposición a ceder el poder a un organismo palestino políticamente independiente.

Pero afirmó que los aspectos de la propuesta relativos al futuro de la Franja de Gaza y a los derechos palestinos deberían decidirse sobre la base de una "postura palestina unánime" alcanzada con otras facciones y basada en el derecho internacional.

En la declaración del grupo tampoco menciona el desarme de Hamas, una exigencia israelí clave incluida en la propuesta de Trump.

Poco después de que se diera a conocer la información, Trump pidió a Israel que deje inmediatamente de bombardear Gaza para entablar conversaciones de alto el fuego.

Trump dijo el cese de los ataques de Israel debe ocurrir para poder obtener la liberación pronta y segura de los rehenes israelíes en poder de Hamas.

Afirmó también que "ya estamos en discusiones sobre los detalles" del trato, que, aseguró, "no es solo sobre Gaza sino la largamente buscada paz en el Medio Oriente".

El plan de Trump con el que busca poner fin a los combates entre Israel y Hamas

Trump parece dispuesto a cumplir sus promesas de poner fin a la guerra y devolver a decenas de rehenes antes del segundo aniversario del ataque el próximo martes.

Su plan de paz ha sido aceptado por Israel y acogido con satisfacción a nivel internacional, pero los mediadores clave, Egipto y Qatar, también han dicho que algunos elementos necesitan más negociación, sin dar más detalles.

Según el plan, que Trump dio a conocer a principios de esta semana junto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Hamas liberaría inmediatamente a los 48 rehenes restantes, de los que se cree que una veintena están vivos. El grupo también renunciaría al poder y se desarmaría.

A cambio, Israel detendría su ofensiva y se retiraría de gran parte del territorio, liberaría a cientos de presos palestinos y permitiría la entrada de ayuda humanitaria y la eventual reconstrucción.

Los planes para reubicar a gran parte de la población de Gaza en otros países se archivarían.

El territorio de unos dos millones de palestinos quedaría bajo gobernanza internacional, supervisada por el propio Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair.

El plan no prevé la reunificación con Cisjordania, ocupada por Israel, en un futuro Estado palestino.

Los palestinos anhelan el fin de la guerra, pero muchos consideran que esta propuesta y otras anteriores de Estados Unidos favorecen fuertemente a Israel.

EEUU e Israel intentan presionar a Hamas

Israel ha intentado aumentar la presión sobre Hamas desde que puso fin a un alto el fuego anterior en marzo. Durante dos meses y medio ha aislado el territorio de alimentos, medicinas y otros bienes, y ha tomado, arrasado y despoblado en gran medida amplias zonas del territorio.

Los expertos determinaron que la ciudad de Gaza había caído en la hambruna poco antes de que Israel lanzara una gran ofensiva para ocuparla. Se calcula que unas 400,000 personas han huido de la ciudad en las últimas semanas, pero cientos de miles más se han quedado atrás.

Olga Cherevko, portavoz de la oficina humanitaria de la ONU, dijo que vio a varias familias desplazadas alojadas en el aparcamiento del hospital Shifa durante una visita este jueves.

"No pueden trasladarse al sur porque no pueden permitírselo", dijo Cherevko a AP. "Una de las familias tenía tres hijos y la mujer estaba embarazada del cuarto. Y había muchos otros casos vulnerables allí, incluidos ancianos y personas con discapacidades".

Hamas se ha mantenido firme en su postura de que solo liberará a los rehenes restantes, su única moneda de cambio y potenciales escudos humanos, a cambio de un alto el fuego duradero y una retirada israelí.

Netanyahu ha rechazado esas condiciones, afirmando que Hamas debe rendirse y desarmarse.

Se acerca el segundo aniversario del conflicto en Gaza

Dentro de cuatro días se cumplen dos años de que miles de militantes dirigidos por Hamas irrumpieran en Israel el 7 de octubre de 2023 y atacaran bases militares, comunidades agrícolas y un festival de música al aire libre, matando a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles.

Secuestraron a otras 251 personas, la mayoría de las cuales fueron liberadas en virtud de un alto el fuego u otros acuerdos.

La ofensiva de represalia israelí ha matado a más de 66,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no precisa cuántos eran civiles o combatientes. Según el Ministerio, la mitad de los muertos son mujeres y niños.

El Ministerio forma parte del gobierno de Hamas, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más fiable de las bajas en tiempo de guerra.

La ofensiva ha desplazado a cerca del 90% de la población de Gaza, a menudo varias veces, y ha dejado inhabitable gran parte del territorio.

Tanto el gobierno de Joe Biden como el de Trump han intentado poner fin a los combates y recuperar a los rehenes, al tiempo que han prestado un amplio apoyo militar y diplomático a Israel.

