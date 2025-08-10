Al Jazeera informa que cuatro de sus periodistas murieron en un bombardeo israelí en Gaza

Video Miles de israelíes protestan en Tel Aviv contra las políticas de Netanyahu en Gaza

La cadena Al Jazeera reportó que dos corresponsales y dos camarógrafos del medio murieron tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Gaza este domingo. El ataque fue confirmado por el Ejército israelí momentos después.

"El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido", reportó la cadena citando como fuente al director de un hospital local.

El periodista de 28 años "murió el domingo luego de que fuera impactada una carpa para periodistas al exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe que informó extensamente desde el norte de Gaza", añade el reporte.

Con sus reportes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza.

Israel dice que corresponsal de Al Jazeera era un “terrorista”

El Ejército israelí confirmó más tarde que había dirigido un ataque contra los periodistas y afirmó que Al Sharif, corresponsal de Al Jazeera era supuestamente un "terrorista" que "se hacía pasar por periodista".

"Hace poco en la Ciudad de Gaza las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera", afirmó el Ejército israelí en Telegram.

"Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamas y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes", añadió en el mensaje.

Por años, el medio Al Jazeera y las autoridades en Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.

