Kristi Noem en la frontera: Presume reducción del tráfico de fentanilo y denuncia miles de amenazas contra ICE

Kristi Noem se encuentra en en Otay Mesa, en el sur de San Diego, California, en donde anunció la confiscación de grandes cantidades de fentanilo y una reducción en la entrada de esta droga en un 56%.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó la frontera del condado de San Diego, California, en donde hizo anuncio de la confiscación de drogas en las últimas horas.

En un comunicado de prensa del DHS, se informó que Noem estará en Otay Mesa en donde anunció la confiscacion de grandes cantidades de fentanilo en la frontera.

El presidente Trump ha cortado el flujo de tráfico en la frontera sur, y solo en el caso del fentanilo hemos visto una disminución del 56%... que entra a este país
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional


Kristi Noem denuncia agresiones contra ICE

Desde la frontera, la secretaria Noem denunció que agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrentan un aumento en las agresiones, ataques y amenzas de muerte en su contra.

Nuestros oficiales de ICE y de CBP enfrentan un aumento del 1300% en agresiones, un aumento del 3200% en ataques con vehículos y un aumento del 8000% en amenazas de muerte
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional
