Arrestan a dos presuntos implicados en secuestro de 'La Nicholette': esto encontraron en el lugar

A casi un mes de que la influencer 'La Nicholette' fuera privada de su libertad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) informó sobre el arresto de dos presuntos implicados en el caso.

De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades acudieron al fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán, Sinaloa, donde desplegaron un operativo, tras recibir una llamada anónima.

Al llegar al lugar, habrían observado "a un hombre armado en el exterior de un domicilio" y al ver a las autoridades el individuo entró a la propiedad donde fue arrestado por los agentes.

En el lugar también fue detenido un joven menor de edad y ambos fueron llevados a al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los elementos de seguridad encontraron armas de fuego y droga que fueron confiscadas, entre ellas "dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, 12 cargadores calibre 7.62x39 mm y dos mil pastillas, presuntamente de fentanilo", reporta ADN 40.

El secuestro de 'La Nicholette'

El 20 de enero la 'influencer' de 20 años fue privada de su libertad en las inmediaciones de un centro comercial en Culiacán, cuando abordaba su cybertruck.

En el video grabado por el automóvil, se aprecia a tres hombres armados que la sustraen y la suben a la fuerza a un vehículo blanco. Cuatro días después, el 24 de enero, la joven fue dejada en libertad.

El 6 de febrero, a través de un en vivo, 'La Nicholette' dio detalles de lo que vivió durante el secuestro.

"Me preguntaron quién era el 'P1'. Me preguntaron por qué subía videos con corridos. Me preguntaron por qué iba y venía de Culiacán al Salado".