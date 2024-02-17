Acusan a Rusia de retener el cuerpo de Alexey Navalny para "cubrir huellas" de asesinato

Video El momento en que el opositor al Kremlin Alexei Navalny es detenido al llegar al aeropuerto de Moscú

Rusia sigue guardando silencio este sábado sobre la repentina muerte en prisión del opositor del Kremlin Alexey Navalny, cuyo entorno acusó a las autoridades de retener sus restos para "cubrir sus huellas".

El equipo de Navalny afirmó que las autoridades rusas se niegan a entregar sus restos a su madre, argumentando que todavía no se determinó la causa de la muerte.

La portavoz de Navalny, Kira Yarmish, afirmó que los investigadores le comunicaron al abogado que los resultados de un nuevo examen al que se someterá el cadáver no estarán disponibles hasta la próxima semana.

"Es evidente que los asesinos quieren cubrir sus huellas y por eso no entregan el cuerpo de Alexey, ocultándoselo incluso a su madre", afirmó en Telegram.



Yarmish también indicó que la madre de Navalny, Liudmila Navalnaya, fue notificada con un "documento oficial" de que murió el 16 de febrero a las 2:17 pm hora local.

"Navalny fue asesinado", añadió la vocera, quien vive exiliada para evitar la cárcel, como muchos disidentes rusos. Su muerte a los 47 años y tras pasar tres en prisión, priva a Rusia de la figura de más alto perfil de la exhausta oposición.

A pesar de la represión y el riesgo a ser detenidos, cientos de rusos participaron en pequeñas concentraciones este sábado para homenajear al famoso detractor del Kremlin, muerto en una prisión del Ártico ruso. Desde el viernes, la policía arrestó a más de 230 personas en estas concentraciones, según informaciones de organizaciones de defensa de derechos democráticos.

Silencio y pocos detalles de la muerte de Navalny

Navalny, condenado por "extremismo", purgaba una pena de 19 años en una remota colonia penitenciaria del Ártico tras unos juicios que, según múltiples voces, obedecían a motivos políticos.

Las autoridades rusas brindaron muy pocos detalles de las circunstancias del deceso y se limitaron a asegurar que se hicieron todos los esfuerzos para reanimar al opositor, cuya salud se debilitó por el encarcelamiento, un envenenamiento en 2020 y una huelga de hambre en 2021.

"El prisionero Navalny se sintió mal después de un paseo y casi inmediatamente perdió el conocimiento", indicó el servicio penitenciario de la región ártica de Yamal en un comunicado.



El presidente ruso, Vladimir Putin, guardó silencio tras conocerse la muerte de su principal opositor, que se produce a un mes de las elecciones presidenciales que, previsiblemente, consolidarán el poder del mandatario tras años de represión.

Tras conocerse el deceso de Navalny, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que estaba "escandalizado" y afirmó que Putin "es responsable" de su muerte, un mensaje compartido por otros dirigentes occidentales.

Por su parte, China, aliado cada vez más importante del Kremlin, declinó comentar la muerte de Navalny alegando que se trata de un "asunto interno de Rusia".

El Kremlin consideró el viernes "totalmente inaceptables" las acusaciones de las potencias occidentales.

El último video de Navalny

Video Las últimas imágenes públicas de Alexei Navalny antes del anuncio de su muerte en la cárcel



El jueves, Navalny participó por video en dos vistas ante un tribunal y no se quejó de su estado de salud, según la agencia estatal de noticias Ria Novosti. Su madre declaró que vio a su hijo el lunes "sano y de buen humor", informó el diario independiente Novaya Gazeta.

El encarcelamiento no socavó la determinación de Navalny, que no cesó de criticar a Putin durante las vistas de sus juicios y en mensajes difundidos a través de su equipo.

En su juicio por "extremismo", denunció "la guerra más estúpida y sinsentido del siglo XXI", en referencia a la ofensiva rusa contra Ucrania lanzada el 24 de febrero de 2022.

Protestas y detenciones tras la muerte de Navalny

Las autoridades rusas guardan silencio sobre las circunstancias que rodearon la muerte del opositor, pero advirtieron a la población de que no organicen ninguna manifestación.

No obstante, algunos rusos se concentraron el sábado en varias ciudades para dejar flores ante monumentos en recuerdo a disidentes políticos.