Ucrania asegura haber hundido un buque de guerra ruso en el Mar Negro

Fuerzas ucranianas informaron este miércoles que hundieron un barco de guerra ruso en el Mar Negro, en la península de Crimea, aunque por el momento las autoridades rusas no han confirmado esa información.

Según el informe de Ucrania, se trata del buque anfibio de desembarco Caesar Kunikov, hundido con drones navales Magura V5 cerca de Alupka, una ciudad en el extremo sur de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014.

Este barco de guerra sería el tercero de la Flota Rusa del mar Negro descontinuado por ataques ucranianos desde que empezó la guerra, hace casi dos años, y la vigecimoquinta embarcación deshabilitada en general, según datos ucranianos.

La inteligencia militar de Ucrania (GUR) dijo en Telegram que los drones habían hecho "agujeros críticos" en el lado izquierdo de la embarcación, lo que provocó su hundimiento.

El GUR detalló que su unidad de operaciones especiales 'Grupo 13' estaba detrás de esta acción y publicó un video, con música de fondo y poca visiblidad, en el que presuntamente se muestra lo ocurrido.

Según un análisis de la firma privada de inteligencia Ambrey, citada por la AP, el video muestra que al menos tres drones participaron en el ataque, que hizo que luego el barco se hundiera inclinándose estrepitosamente hacia babor.

En la segunda vez en dos semanas que las fuerzas armadas ucranianas alegan haber hundido una embarcación rusa. La semana pasada, publicaron un video que, según ellos, muestra a drones navales atacando a la corbeta Ivanovets, equipada con misiles.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo este miércoles al preguntársele por este hecho que “los ucranianos han podido infligir grandes pérdidas a la flota rusa del Mar Negro”, y que esto es un “gran logro, una gran victoria para los ucranianos”.

