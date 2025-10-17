Trump recibe a Zelensky con una agenda marcada por el misil Tomahawk, el arma que podría entrar a escena en la guerra de Rusia y Ucrania

Video Zelensky hace llamado en la ONU para detener a Rusia y Trump cambia su postura sobre ese conflicto

El presidente Donald Trump recibe este viernes con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, con el tema del posible suministro de misiles de crucero Tomahawk de EEUU a Ucrania sobre la mesa, una opción que ha insinuado el republicano pero sobre la cual ha expresado dudas, y que si se concreta podría significar un respaldo de Washington a Kiev en la guerra contra Rusia.

El misil de crucero Tomahawk forma parte del arsenal militar estadounidense desde la década de 1980. Y aunque es lento para los estándares actuales, puede volar a unos 100 pies del suelo a unas 550 mph, lo que dificulta su detección por parte de los sistemas de defensa enemigos.

Cuenta con un impresionante alcance de alrededor de 1,000 millas y sistemas de guía de precisión, que lo convierten en el arma ideal para atacar objetivos que se encuentran en el interior del territorio hostil, con capacidad para llevar una carga explosiva de casi 1,000 libras.

Estas características coinciden con la búsqueda de Zelensky de armas de largo alcance para atacar muy profundo en Rusia.

Trump había dicho anteriormente que Estados Unidos tenía "muchos misiles Tomahawk", pero el jueves afirmó que las reservas eran limitadas y que quizá no hubiera misiles de sobra.

"Tenemos muchos, pero los necesitamos", dijo. "Quiero decir que no podemos agotarlos para nuestro país".

Trump parece intentar redoblar sus esfuerzos de avanzar hacia el cese de las hostilidades entre Rusia y Ucrania. Mientras se espera la reunión con Zelensky para este viernes, el jueves sostuvo una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, que Trump calificó como "gran progreso". Además, anunció que se reunirá con su homólogo ruso en Hungría.

La diplomacia ucraniana, por su parte, afirmó que las conversaciones sobre el posible suministro por parte de Estados Unidos de misiles Tomahawk "obligaron" al presidente Putin a llamar a Trump.

"La llamada demuestra como incluso el debate sobre los misiles Tomahawk ya había obligado a Putin a retomar el diálogo con Estados Unidos", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, en redes sociales.

Las opciones de Ucrania con los misiles Tomahawk

Aparte de la disminución de las existencias, varios funcionarios de defensa que hablaron bajo condición de anonimato para discutir con mayor franqueza la política militar también expresaron su escepticismo sobre la oferta del misil a Ucrania debido a las dudas sobre la forma en que se emplearía.

Mientras que Estados Unidos ha lanzado misiles Tomahawk casi exclusivamente desde buques o submarinos, Ucrania no posee una fuerza naval con buques capaces de transportar el misil de 6 metros de largo.

El Ejército de Estados Unidos ha estado desarrollando una plataforma para lanzar el misil desde tierra, pero un funcionario dijo que la capacidad aún estaba lejos de estar lista, incluso para las fuerzas estadounidenses.

Según el Kremlin, en la llamada Putin le dijo a Trump que proporcionar a Ucrania misiles de crucero Tomahawk "no cambiaría la situación en el campo de batalla" pero sí que "dañaría significativamente las relaciones" de los dos países.

Miles de posibles objetivos rusos

Ucrania podría atacar con un Tomahawk al menos 1,655 objetivos de interés, incluidas 67 bases aéreas en Rusia, mucho más allá de Moscú, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Estados Unidos.

Stacie Pettyjohn, investigadora del centro de estudios CNAS, estimó que Estados Unidos podría suministrar entre 20 y 50 unidades.

Algunos analistas y observadores se preguntan si, a pesar de la reconocida eficacia del Tomahawk, este podría inclinar de alguna manera la balanza en la guerra.

Sin embargo, su envío sería un símbolo del apoyo estadounidense a Kiev tras la desastrosa reunión celebrada en febrero en el Despacho Oval entre Zelensky y Trump, y una clara señal al presidente Putin de que Trump está perdiendo la paciencia con Moscú.

El miércoles, Trump había descrito el Tomahawk como un "arma increíble, un arma muy ofensiva". "¿Quieren que los Tomahawks vayan en su dirección? No lo creo", afirmó.

Esta declaración había seguido a semanas de una retórica más dura de Trump sobre Putin, expresando que lo había decepcionado —un término que ha usado reiteradamente respecto al mandatario ruso y su intención de terminar la guerra con Ucrania— y afirmando que la OTAN debería derribar cualquier avión ruso en su espacio aéreo.

Misiles Tomahawk: décadas en uso

Los misiles Tomahawk fueron usados en la operación Tormenta del Desierto contra el gobierno de Sadam Huseín en Irak en 1991, y también en los bombardeos contra sitios nucleares iraníes en junio pasado.

El año pasado, The Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador con sede en Washington, estimó que la Marina tenía aproximadamente 4,000 misiles Tomahawk en su inventario en 2023. Sin embargo, señalaron que esta estimación sería anterior a la importante acción militar contra los rebeldes hutíes en Yemen.

En defensa de los ataques hutíes y en lanzamiento de contraataques, la Fuerza Naval afirmó que los barcos del grupo de ataque del portaaviones Eisenhower lanzaron 135 misiles Tomahawk. Es probable que esa cifra haya aumentado después de que el grupo de ataque regresara en el verano de 2024, ya que Trump ordenó una campaña de ataques de un mes de duración contra el grupo en la primavera de 2025.

Según los documentos presupuestarios de la Marina, desde el inicio del programa se han fabricado 8,959 misiles y se han lanzado más de 2,350.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas no han pedido muchos misiles Tomahawk nuevos. Los documentos presupuestarios del Pentágono muestran que en 2023 la Marina y el Cuerpo de Marines solo compraron 68 nuevas unidades.

Y los registros presupuestarios más recientes muestran que la Marina no había comprado ningún misil nuevo en los años siguientes y que el Cuerpo de Marines solo compró 22 misiles el año pasado. Ningún cuerpo solicitó Tomahawk en el último presupuesto.

