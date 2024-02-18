Por qué EEUU necesita a la OTAN (a raíz de los dichos de Trump sobre Rusia y esta alianza)

Video Trump cuestiona el compromiso de defensa mutua de los miembros de la OTAN: analizamos sus comentarios

El expresidente Donald Trump ha dejado claro durante mucho tiempo que siente un profundo resentimiento por la OTAN, la alianza militar occidental de 75 años compuesta por Estados Unidos y otros 30 países, incluidos Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.

Trump intensificó sus críticas a la OTAN el 10 de febrero de 2024, cuando dijo que, si es elegido presidente nuevamente en noviembre de 2024, Estados Unidos no defendería a ningún país miembro que no hubiera “pagado”.

El exmandatario también deslizó que alentaría a Rusia y a su presidente, Vladimir Putin, a “hacer lo que le dé la gana” contra un miembro "moroso" de la OTAN, como ya le había dicho a un par suyo tiempo atrás.

La OTAN, con sede en Bruselas, es la principal organización de defensa del mundo occidental. La idea central detrás de su existencia, como se explica en el Artículo 5 del tratado de su creación firmado en 1949, es que todos los países miembro acuerdan defenderse en caso de un ataque.

La OTAN no tiene un ejército permanente y depende de que los países miembro ofrezcan voluntariamente sus fuerzas militares para llevar a cabo cualquier operación. Por lo tanto, todos los países de la OTAN acuerdan gastar el 2% de su producto interno bruto (PIB) anual en defensa militar para apoyar a esta alianza.

Algunos países, como Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Finlandia, Grecia y los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, dedican más del 2% de su PIB a la defensa militar. Aproximadamente la mitad de los miembros de la OTAN, incluidos Alemania, Francia, Noruega, España y Turquía, gastan menos.

El líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo en una declaración escrita el 11 de febrero que la sugerencia de Trump “socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo”. Otros líderes políticos también criticaron los comentarios de Trump como altamente peligrosos.

Como estudioso de la historia y los asuntos internacionales, para mí está claro que Trump no parece entender las muchas ventajas que obtiene Estados Unidos al ser parte de la OTAN. Aquí los tres beneficios principales para Estados Unidos:

1. La OTAN le da aliados fiables a Estados Unidos

Militar y económicamente, Estados Unidos es una potencia formidable. Tiene el arsenal nuclear más grande del mundo y sigue siendo la economía más grande del planeta. Sin embargo, sin sus aliados en Asia, y sobre todo sin los de Europa, Estados Unidos sería una superpotencia muy disminuida.

La OTAN proporciona a Estados Unidos una posición de liderazgo en una de las redes de alianzas militares más fuertes del mundo. Este liderazgo va mucho más allá del ámbito de la seguridad: tiene efectos políticos y económicos profundos y muy positivos. Por ejemplo, la mayoría de los países occidentales compran sus armas y equipo militar a Estados Unidos.

Rusia cuenta entre sus aliados más importantes a regímenes controversiales como los de Irán, Corea del Norte y, hasta cierto punto, China, conocidos por violaciones de derechos humanos. Estados Unidos considera amigos y aliados a países económicamente fuertes como Canadá, Alemania, Francia, Italia y muchas otras democracias establecidas.

La OTAN ha invocado el Artículo 5 sólo una vez: inmediatamente después del ataque contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Los aliados de Estados Unidos en la OTAN estaban dispuestos a acudir en su ayuda y, para bien o para mal, muchos participaron posteriormente en la guerra en Afganistán.

2. La OTAN proporciona paz y estabilidad

La OTAN proporciona un manto de protección y seguridad mutua para todos sus miembros, lo que ayuda a explicar por qué la gran mayoría de los países de Europa central y oriental clamaron por unirse a la OTAN después de la caída de la Unión Soviética en 1991.

Hoy en día, Ucrania continúa presionando para ser miembro de la OTAN, aunque parece poco probable que su solicitud de ingreso sea concedida en el corto plazo, dado el compromiso militar que esto crearía para la alianza.

Rusia libró guerras cortas en los últimos años con Moldavia, Georgia y también con Ucrania antes de 2022, pero Putin no ha invadido países vecinos que sean miembros de la OTAN. Invadir un país de la OTAN llevaría a toda la alianza a una guerra con Rusia, lo que sería una apuesta arriesgada para Moscú.

A pesar de la preocupación internacional de que la guerra de Rusia en Ucrania pueda extenderse a los países vecinos de la OTAN, como Polonia y las tres naciones bálticas, eso aún no ha sucedido.

3. La OTAN ha ayudado a Estados Unidos a fortalecerse

La alianza militar de la Unión Soviética, llamada Pacto de Varsovia, requería que la URSS y sus estados satélites en Europa central y oriental, incluidas Alemania Oriental, Polonia y Hungría, se unieran. La OTAN, por otra parte, es una alianza militar voluntaria y los países deben pasar por un exigente proceso de solicitud antes de ser aceptados.

La presencia actual de Estados Unidos en Europa, y Asia, no ha sido impuesta por la fuerza. En cambio, las tropas estadounidenses y su influencia en Europa son generalmente bienvenidas por sus aliados.

Al unirse a la OTAN y aceptar el liderazgo militar de Washington, los demás países de la OTAN otorgan a Estados Unidos una influencia y un poder sin precedentes. El estudioso noruego Geir Lundestad llamó a esto un “imperio por invitación”. Este imperio informal ha arraigado profundamente a Estados Unidos y su influencia en Europa.

Una división de opiniones

El presidente Joe Biden ha dicho repetidamente que bajo su liderazgo Estados Unidos “defendería cada centímetro del territorio de la OTAN”, hablando principalmente en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Biden ha advertido repetidamente a Putin que enfrentaría las consecuencias si Rusia ataca a un miembro de la OTAN.

Para Trump, sin embargo, la solidaridad transatlántica y la defensa mutua parecen no contar nada. Para él, todo parece ser una cuestión de dinero y de si los países de la OTAN gastan o no el 2% de su PIB en defensa. Y a pesar de que Putin inició una terrible guerra de agresión contra Ucrania en febrero de 2022, Trump ha seguido expresando su admiración por el líder ruso.

Trump no ve a Rusia como una amenaza existencial al orden global liderado por Estados Unidos. Y por eso no parece darse cuenta de que Estados Unidos y sus aliados europeos necesitan protección ante la Rusia de Putin, el tipo de protección que ofrece la OTAN. La existencia de la OTAN brinda a Estados Unidos aliados fuertes y confiables, brinda a Washington una gran influencia en Europa y garantiza que la mayor parte de Europa permanezca estable y pacífica.

*Klaus W. Larres es profesor de historia y asuntos internacionales, Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

