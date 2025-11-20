EEUU y Rusia exigen a Ucrania ceder territorio y reducir su Ejército en "propuesta de paz"

Video EEUU negocia en secreto con Rusia para el fin de la guerra en Ucrania: reporte | las noticias del día

Washington y Moscú han elaborado el borrador de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, que, según reportes, incluiría concesiones a demandas clave de Rusia, que Kiev ha descartado en otras ocasiones por considerarlas una forma de capitulación.

El plan de 28 puntos, elaborado sin participación ucraniana, exigiría que Ucrania ceda territorio, reduzca de forma drástica el tamaño de su ejército y renuncie a ciertos tipos de armamento, según dijeron a The New York Times funcionarios familiarizados con la propuesta.

Según un reporte de Axios, el plan ha sido impulsado por el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, en consulta secreta con Rusia, especialmente con Kirill Dmitriev, estrecho asesor de Vladimir Putin. Muchos elementos parecen reflejar las exigencias que ha puesto el Kremlin para terminar la guerra.

“Parece que los rusos se lo propusieron a los estadounidenses, y ellos lo aceptaron”, dijo a la AFP una fuente de alto nivel, no identificada. “Un matiz importante es que no entendemos si esto es realmente cosa de Trump o de su entorno”, añadió.

Es el intento más reciente del gobierno de Trump de reactivar las negociaciones de paz de ese enconado conflicto, que ya se acerca a su cuarto aniversario y algunos analistas creen que ha sido un movimiento de Moscú para forzar a Kiev a que haga concesiones en un momento en que el presidente Zelensky está debilitado por un escándalo de corrupción a altos niveles en su gobierno.

Una delegación de altos mandos militares estadounidenses, encabezada por el secretario del Ejército, Dan Driscoll, llegó el miércoles a Kiev para conversar con autoridades ucranianas sobre cómo avanzar con las negociaciones. Se trata del funcionario de más alto rango del Pentágono del que haya noticias que ha visitado Ucrania desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

Por su parte, Zelensky también está intentando reactivar conversaciones de paz y el mismo miércoles se reunión con el Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, país que ha sido mediador.

Por el momento no está claro qué compromisos o concesiones haría Rusia.

Qué incluye esta propuesta de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

En esta propuesta de acuerdo el plan pide “el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado”, según una fuente de alto nivel familiarizada con el tema, que compartió detalles del plan con la AFP.

Actualmente, el ejército ruso ocupa alrededor de una quinta parte del país, gran parte devastada por años de combates. En 2022, el Kremlin anexó cuatro regiones ucranianas: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, a pesar de no tener control total sobre ellas. La península de Crimea se la anexó en 2014.

El plan obligaría a Ucrania a entregar a Rusia toda la región oriental del Donbás, incluso zonas que las fuerzas rusas aún no han tomado, según un alto funcionario ucraniano citado por el Times. Para conquistar todo ese territorio, al ritmo actual de avance, Rusia necesitaría otros cuatro años de combates, de acuerdo con DeepState, un grupo vinculado al ejército ucraniano que elabora mapas del campo de batalla, citado por el Times.



El presidente ruso, Vladimir Putin, ha exigido previamente que Ucrania retire completamente sus tropas de Donetsk y Lugansk, y ha ofrecido congelar la línea del frente en las regiones meridionales de Zaporizhzhia y Kherson, según el ministro de Exteriores de Turquía, que medió en tres rondas de conversaciones de paz a comienzos de este año.

Ucrania ha dicho que nunca reconocerá el control ruso sobre su territorio, pero ha admitido que quizá se vea obligada a recuperarlo por medios diplomáticos.

Ceder territorio en las zonas de Donetsk y Lugansk que Ucrania aún controla podría dejar al país vulnerable a futuros ataques de Rusia.

“Es una cuestión de supervivencia para nuestro país”, dijo recientemente Zelensky.

El plan también exige que Ucrania reduzca su ejército a 400,000 efectivos, recortando sus fuerzas a más de la mitad, según la misma fuente citada por AFP. Kyiv también tendría que renunciar a todas las armas de largo alcance.

Otro funcionario ucraniano dijo al Times que Rusia también pedía que tras un posible alto al fuego quedara prohibida la presencia de tropas extranjeras en territorio controlado por Ucrania, descartando la propuesta franco-británica de desplegar una denominada fuerza disuasoria para estabilizar la seguridad en el país tras la guerra.

Estos puntos están alineados con las demandas del Kremlin en las conversaciones de Estambul a comienzos de este año.

En contraste, Ucrania quiere garantías de seguridad concretas respaldadas por Occidente, incluida una fuerza de mantenimiento de la paz europea, para evitar una nueva invasión rusa en el futuro.

Las reacciones ante el acuerdo impulsado por EEUU y Rusia

Los principales diplomáticos europeos dijeron este jueves que Ucrania y Europa deben ser consultadas en cualquier intento de poner fin a la invasión rusa.

“Para que cualquier plan funcione, necesita a ucranianos y europeos a bordo”, dijo la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, al inicio de una reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores del bloque de 27 países.

Representantes de los Estados miembros coincidieron. El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, afirmó que “todas las negociaciones sobre un alto el fuego o el futuro desarrollo pacífico de Ucrania solo pueden discutirse y negociarse con Ucrania. Y Europa deberá estar incluida”.

No estaba claro si los ministros habían visto el plan elaborado por enviados estadounidenses y rusos.



El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo el miércoles en X que los funcionarios estadounidenses “están elaborando y seguirán elaborando una lista de posibles ideas” para un acuerdo de paz duradero que “exigirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el jueves que “actualmente no hay consultas como tal” con EEUU para acabar con la guerra en Ucrania. “Desde luego hay contactos, pero procesos que puedan llamarse consultas no están en marcha”, dijo a los periodistas.

No ha habido respuesta oficial sobre el plan desde Ucrania.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, dijo que no sabía si la propuesta contaba con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y del líder ruso Vladimir Putin.

“Antes que nada, debemos averiguar si realmente son los peces gordos quienes están detrás de este plan o no”, afirmó. “He escuchado todos los rumores y tenemos que aclarar qué es real y qué no”.

Los diplomáticos de la UE han acusado a Putin de decir que quiere la paz mientras se niega a hacer concesiones y prolonga una guerra de desgaste sobre Ucrania.

Kallas reprochó a las fuerzas rusas seguir atacando infraestructuras civiles, un día después de que un bombardeo contra la ciudad occidental de Ternópil dejara 26 muertos y 93 heridos. Unas dos docenas de personas seguían desaparecidas.

Con información de AFP, AP, The New York Times.

