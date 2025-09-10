Polonia dice que derribó drones rusos que violaron su espacio aéreo como parte de un ataque a Ucrania

Video Siete personas mueren tras ataque aéreo ruso al oeste de Ucrania: entre los fallecidos hay tres niños

Polonia informó este miércoles que había desplegado aviones de combate, junto a sus aliados, para derribar “objetos hostiles” que violaron su espacio aéreo durante un ataque ruso contra la vecina Ucrania, un hecho inédito para un país de la OTAN desde que comenzó la guerra.

Ucrania advirtió que el líder ruso estaba “poniendo a prueba a Occidente” y pidió a sus aliados una respuesta contundente, o de lo contrario arriesgarían que los drones rusos vuelen “aún más adentro de Europa”.

La incursión coincidió con una andanada de ataques rusos en toda Ucrania, incluso en la ciudad occidental de Leópolis, a unas 50 millas de la frontera polaca.

“Las aeronaves han utilizado armamento contra objetos hostiles”, declaró en redes sociales el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. El ministro detalló que "más de 10 objetos" cruzaron al espacio aéreo polaco y aquellos que constituían un riesgo para la seguridad de Polonia fueron neutralizados, y añadió: “Estamos en contacto permanente con el mando de la OTAN”.

El primer ministro Donald Tusk confirmó que se habían utilizado armas contra los objetos invasores y dijo en redes sociales que estaba en curso “una operación relacionada con múltiples violaciones del espacio aéreo polaco”. Este miércoles denunció el incidente como "una provocación a gran escala".

El gobierno polaco anunció la celebración de un consejo de ministros “extraordinario” a las 8:00 am (hora local). Poco después indicó que había concluido la intercepción de los drones en su espacio aéreo.

En el centro, el general Wieslaw Kukula, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Polonia, durante la reunión extraordinaria de gobierno en la Cancillería del Primer Ministro, tras las violaciones del espacio aéreo polaco durante un ataque ruso.



El Aeropuerto Chopin de Varsovia suspendió los vuelos durante varias horas, citando el cierre del espacio aéreo debido a operaciones militares.

Las fuerzas armadas polacas dijeron el miércoles por la mañana que había una operación en marcha para buscar posibles puntos de caída de los artefactos e instaron a las personas a no acercarse, tocar o mover cualquier objeto que vean, advirtiendo que pueden representar una amenaza y podrían contener material peligroso.

La respuesta de la OTAN

Las defensas aéreas de la OTAN ayudaron a contrarrestar los drones que ingresaron en el espacio aéreo polaco durante la noche, y el jefe de la Alianza, Mark Rutte, está en contacto con Varsovia, informó este miércoles una portavoz de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

“Numerosos drones entraron en el espacio aéreo polaco durante la noche y fueron enfrentados por las defensas aéreas de Polonia y de la OTAN. El secretario general de la OTAN está en contacto con el liderazgo polaco y la OTAN mantiene consultas estrechas con Polonia”, escribió en X la portavoz, Allison Hart.

Hart añadió que los embajadores de la OTAN mantenían este miércoles por la mañana una reunión ordinaria y “discutirán cómo respondió la OTAN a los drones que entraron en Polonia durante la noche”.

La Unión Europea cree que la violación del espacio aéreo de Polonia fue intencionada

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo este miércoles que Rusia parece haber violado intencionalmente el espacio aéreo polaco, después de que Varsovia desplegara aviones para derribar drones.

"Anoche, en Polonia, vimos la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde que comenzó la guerra, y las indicaciones sugieren que fue intencional, no accidental", escribió Kallas en la red social X.

"La UE está en total solidaridad con Polonia. La guerra de Rusia está escalando, no terminando", añadió.

Polonia dice que es "un acto de agresión" "sin precedentes"

Drones y misiles rusos ya habían entrado en el espacio aéreo de países de la OTAN —incluida Polonia— en varias ocasiones a lo largo de los tres años y medio de guerra, pero hasta ahora ningún miembro de la Alianza había intentado derribarlos.

Uno de los pilares de la alianza militar occidental es el principio de que un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos.

El mando operativo del ejército polaco calificó de “sin precedentes” las violaciones de su espacio aéreo y aseguró haber detectado una docena de objetos tipo dron, algunos de los cuales fueron derribados.

“Se trata de un acto de agresión que ha generado una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos”, señaló.

El mes pasado, Varsovia denunció que un dron militar ruso había entrado en su espacio aéreo y explotado en una zona agrícola del este del país, calificando el incidente de “provocación”.

En 2023, Polonia informó que un misil ruso había cruzado su espacio aéreo con destino a Ucrania.

Y en noviembre de 2022, dos civiles murieron cuando un misil antiaéreo ucraniano cayó en una aldea cercana a la frontera.

Polonia denuncia "sentido de impunidad" de Putin y pide "una respuesta firme"

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, escribió en X que la incursión demostraba “que el sentido de impunidad de Putin sigue creciendo porque no ha sido debidamente castigado por sus crímenes anteriores”.

“Putin no deja de escalar, expandir su guerra y poner a prueba a Occidente”, señaló. “Cuanto más tiempo pase sin una respuesta firme, más agresivo se volverá”.

“Una respuesta débil ahora solo provocará más a Rusia, y entonces los misiles y drones rusos volarán aún más dentro de Europa”, advirtió.

El incidente ocurrió un día después de que el recién elegido presidente nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, advirtiera que Putin estaba preparado para invadir más países tras lanzar la guerra en Ucrania.

“No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin”, dijo Nawrocki el martes en una rueda de prensa en Helsinki. “Creemos que Vladimir Putin está dispuesto también a invadir otros países”.

Polonia, miembro de la OTAN y uno de los principales apoyos de Ucrania, acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto clave de tránsito para la ayuda humanitaria y militar de Occidente al país devastado por la guerra.

Con información de AFP y AP.