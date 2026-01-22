Relaciones Internacionales Trump se reúne con Zelensky en Davos y envía mensaje: "Esta guerra tiene que terminar" Donald Trump y Volodymyr Zelensky estuvieron reunidos por aproximadamente una hora este jueves en Davos, en un encuentro que el estadounidense calificó de "bueno".

Trump presenta en Davos 2026 la 'Junta de Paz' para reconstruir a Gaza

El presidente Donald Trump calificó de "buena" la reunión de este jueves 2 de enero de 2026 en Davos con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en el marco del Foro Mundial Económico.

"La reunión con el presidente Zelensky fue buena. Veremos en qué resulta", declaró a la prensa el mandatario y agregó: "Esta guerra tiene que terminar. Esperamos que va a terminar".

Trump y Zelensky estuvieron reunidos por aproximadamente una hora.

Según el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, las negociaciones han registrado "muchos avances" y solo queda "un punto" por resolver, aunque no dio detalles.

Witkoff viaja este mismo jueves a Rusia junto al yerno de Trump, Jared Kushner, para reunirse con el presidente Vladimir Putin.

En la firma de la carta fundacional de su 'Consejo de Paz' este jueves, Trump dijo que terminar la guerra en Ucrania sigue siendo una prioridad.

"Estamos trabajando para acabar con la horrible matanza en Ucrania", declaró.

Zelensky habla en Davos tras reunirse con Trump

Tras su encuentro con el presidente estadounidense, el líder ucraniano intervino este jueves en el Foro Económico Mundial de Davos y criticó a Europa por su incapacidad de cometer una acción eficaz contra Putin.

Zelensky contrastó la inacción de la Unión Euroopea con la operacó de Trump en Venezuela y aseguró que, a pesar de las diferentes opiniones al respecto, Maduro está siendo juzgado en Nueva York actualmente "y Putin no".

"E este es el cuarto año de la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y el hombre que la inició no solo está libre, sino que sigue luchando por su dinero congelado en Europa", declaró.

“A Europa le encanta hablar del futuro, pero evita tomar medidas hoy, medidas que definirán el futuro que tendremos”, agregó.

El líder ucraniano insistió en que el continente europeo necesita "fuerzas armadas unidas que realmente puedan defender a Europa hoy". "Europa se basa únicamente en la creencia de que, si surge el peligro, la OTAN actuará. Pero nadie ha visto realmente a la alianza en acción".

"Si Putin decide tomar Lituania o atacar Polonia, ¿quién responderá? Ahora mismo, la OTAN existe gracias a la creencia de que Estados Unidos actuará, que no se quedará de brazos cruzados y ayudará. ¿Pero qué pasa si no lo hace?", declaró.

Zelensky también dijo que Ucrania necesita garantías de seguridad para evitar una nueva invasión rusa, no solo de Francia de Reino Unido, sino de Estados Unidos.

"Reino Unido y Francia están dispuestos a desplegar sus fuerzas sobre el terreno... Pero se necesita el respaldo del presidente Trump. Y, repito, ninguna garantía de seguridad funciona sin EEUU", añadió.



Con información de AFP y AP.

