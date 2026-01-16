Noticias

Donald Trump nombra a Marco Rubio y a Tony Blair miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Marco Rubio y a Tony Blair miembros fundadores del Consejo de Paz en Gaza, informó la Casa Blanca.

Información en desarrollo...

