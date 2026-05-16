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Trump alaba su propia estatua en Miami: "Se convertirá en un hito"

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que la estatua de 15 pies de alto instalada en sus campos de golf en Miami, que lo representa con la mano derecha en alto con el puño cerrado se convertirá en un lugar emblemático.

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Por:N+ Univision
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El presidente Donald Trump, en regreso de su viaje a China, publicó la madrugada de este viernes un mensaje en redes sociales donde agradece al grupo de sus seguidores que concretaron la instalación en Miami de una estatua de bronce de 15 pies de alto que lo representa con el puño en alto, asegurando que el lugar se convertirá en un "hito" emblemático.

"Esta es una estatua, que ahora se encuentra en Doral [en Miami, Florida] , encargada por un numeroso grupo de simpatizantes políticos que simplemente querían una estatua de un servidor. ¡Agradezco enormemente su apoyo y todo lo que hicieron para que se hiciera realidad! Son personas maravillosas".

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La obra se instaló en los campos de golf de Trump National Doral. Y Y según el mandatario, "a quienes juegan en el Blue Monster, en Doral, les encanta".

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Y cerró su mensaje afirmando que "¡con el tiempo, se convertirá en un lugar emblemático!".

La estatua de acabados en oro llegó hace un par de semanas a Florida desde Ohio, donde estuvo varios años en elaboración por parte de un artista llamado Alan Cottrill. Su finalización e instalación enfrentó trabas por falta de pago sobre derechos de imagen de la obra.

El relato se remonta a agosto de 2024, cuando el grupo de criptomonedas $PATRIOT ordenó la edificación de una escultura del presidente, representando el gesto con su puño derecho cerrado y en alto que hizo tras el intento de asesinato que sufrió en julio de ese mismo año en Pennsylvania, según un reporte de The Columbus Dispatch.

La obra habría sido comisionada por un valor de 300,000 dólares más otros 60,000 dólares por el acabado de oro. Mientras tanto, el grupo cripto $PATRIOT comentaba en sus redes sociales en enero de 2025 que "la estatua PATRIOT es tan increíble que merece ser inaugurada por el propio Donald Trump", acompañando el mensaje con una foto de la figura del mandatario en bronce.

En enero de 2026 se divulgaron fotografías de un pedestal cerca del hoyo 10 del campo 'Monstruo Azul' en el club de golf del Trump National Doral. Y en marzo, se republicó un mensaje de Eric Trump, tercer hijo del presidente y vicepresidente de la organización Trump, que contenía un video con una simulación sobre la proyectada Biblioteca Presidencial Trump en Florida, que incluía imágenes de la estatua gigante en un auditorio.

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Pero surgió una disputa sobre los derechos de autor de la obra y su imagen, que fue usada por el grupo de criptomonedas para vender tokens, reseñó el diario de Columbus, lo que provocó que la estatua reposara guardada en un almacen.

El impasse, según $PATRIOT, quedó resuelto gracias a un "donante anónimo" que pagó el dinero adeudado por los derechos de propiedad intelectual "a nuestro escultor Alan Cotrill".

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