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20,000 marineros varados en el golfo Pérsico por conflicto en Oriente Medio

Según la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, decenas de barcos han sido atacados desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio y al menos 10 marineros han muerto

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Por:N+ Univision
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Al rededor de 20 mil marineros y cientos de embarcaciones han quedado atrapadas en el golfo Pérsico sin poder cruzar el estrecho de Ormuz tras el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Según la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, decenas de barcos han sido atacados desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio y al menos 10 marineros han muerto.

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Entre el 13 y el 19 de abril, después del alto al fuego, cruzaron por el estrecho 80 barcos. Este número es muy bajo en comparación con los 130 que lo hacían diariamente antes del conflicto bélico.

Alto al fuego de Donald Trump

Si bien el presidente republicano prolongó la semana pasada de forma indefinida la suspensión de fuego, Estados Unidos ha continuado con el cerco de los puertos iraníes. Como consecuencia, la República Islámica lanzó disparos contra barcos en el estrecho y tomó control sobre dos embarcaciones. Por lo tanto, la angustia y la incertidumbre de los marineros persisten.

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“Los marinos son la columna vertebral del comercio mundial, y sin embargo a menudo somos los más afectados por los conflictos geopolíticos regionales”, señaló el capitán ArunKumar Rajendran, quien también ha quedado varado.

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El capitán indio Rahul Dhar y su tripulación llevan unas ocho semanas varados


El indio capitán Rahul Dhar y su tripulación llevan varados 8 semanas en su petrolero en el Golfo Pérsico tras la guerra. Por momentos han visto explotar drones y misiles en el estrecho de Ormuz. El frágil alto al fuego mantiene su esperanza latente, pero el ver los ataques tan cerca del barco los mantiene tensos ante lo que podría pasar.

“Ninguno de nosotros esperaba la situación bélica”, afirmó, y señaló que contar con internet confiable les ha ayudado a mantenerse en contacto con sus familias” dijo el capitan.

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India tiene más de 20 mil ciudadanos trabajando en barcos

Debido a que la India es uno de los mayores proveedores de mano de obra marítima, hay más de 20. 000 ciudadanos indios trabajando en barcos, de los cuales hay muchos que están fuera del alcance para que puedan ser evacuados tras el conflicto de Oriente Medio.

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India, uno de los mayores proveedores de mano de obra marítima del mundo, tiene a más de 20.000 ciudadanos trabajando en barcos con bandera extranjera en la El Ministerio de Transporte Marítimo de India indicó la semana pasada que al menos 2.680 marinos habían sido evacuados desde que comenzó la guerra.

Marineros han reportado escasez aguda de alimentos y agua potable, por lo que varias embarcaciones están racionalizando los suministros. Asimismo, en la comunicación con sus familiares han pagado tarifas altas por solo algunos mimutos por lo que han exigido el regreso seguro de sus seres queridos.

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Es importante señalar que la mayor parte de los marinos varados en el golfo se encuentran allí desde el comienzo del conflicto. Y ninguno de los miembros de la tripulación se registró para estar en una zona de guerra, por lo que hay que respetarlos para evitar que se conviertan en víctimas colaterales.

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