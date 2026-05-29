Supervivientes "Estoy bien, sigo con fuerzas", rescatan con vida al primer hombre del grupo atrapado en una cueva en Laos Así ha sido el angustioso rescate de Mued, el primer rescatado del grupo de siete personas que llevan nueve días atrapadas en una antigua mina de oro en Laos. Los buzos relataron que tuvieron que atravesar 984 pies de cavidades puntiagudas y muy estrechas para llegar a él



Video Odisea subterránea en Laos: Hallan vivos a cinco personas atrapadas en una cueva; faltan dos por localizar

Es prácticamente un milagro. Un grupo de siete hombres lleva nueve días atrapado en una cueva en Laos. Cinco han sido localizados y uno de ellos ya ha logrado salir. Su nombre es Mued. Aún hay dos personas en paradero desconocido.

Para los buzos que descendieron en la cueva de una localidad remota de Laos, Mikko Paasi y Benz Palasing, fue un trabajo peligroso, minucioso y titánico. Aseguran que tuvieron que atravesar en la oscuridad total y torrentes de agua. Describieron que el lugar donde rescataron a Mued era muy estrecho y tenía rocas afiladas.

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Y la evacuación de la cueva no fue fácil. Los rescatistas tuvieron que guiar a Mued para pasar a través del agua. Le dieron un tanque de oxígeno e instrucciones sobre cómo usar la boquilla para no ahogarse. El rescatado tuvo hasta un espacio de tiempo para hacer una meditación y prepararse psicológicamente antes de salir.

En la imagen, distribuida por Metta Tham Rescue Kalasin, rescatistas (izquierda), sentados tras rescatar a varias personas que pasaron días atrapados en una cueva en la provincia de Xaisomboun, Laos, el 27 de mayo de 2026. (Metta Tham Rescue Kalasin via AP) Imagen Metta Tham Rescue Kalasin via AP



Las primeras palabras que pronunció Mued al abandonar la cueva, con cierta dificultad para caminar, fueron: "estoy bien, sigo con fuerzas". En unas horas se espera que puedan reanudar el operativo y rescatar a los otros cuatro hombres que siguen atrapados y con problemas de salud. Tienen afecciones cutáneas, estomacales e intestinales; en parte por el contexto de gran humedad de la cueva.

Al equipo de rescate le preocupa que siga lloviendo con fuerza en la zona y las precipitaciones podrían complicar aún más el rescate del resto.

Cronología del rescate extremo

El 20 de mayo se notificó que un grupo de personas había quedado atrapado en una cueva de la provincia de Xaisomboun, en Laos.

Al parecer, se trata de una antigua mina de oro y es frecuente que los locales entren a la cueva en busca del metal precioso. Debido a las fuertes lluvias que azotan la región, un grupo de buscadores quedó atrapado cuando la cavidad se inundó y la salida quedó bloqueada por los deslizamientos de tierra.

A partir de ahí se coordinó el operativo de búsqueda y rescate. Los buzos que integran el equipo acreditan amplia experiencia en rescates extremos y vienen de seis países: Tailandia, Finlandia, Japón, Malasia, Indonesia y Francia.

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El miércoles 27 de mayo lograron localizar al grupo de cinco personas, pero aún quedan dos que siguen desaparecidas.

El jueves 28 de mayo, los hombres atrapados se grabaron en un video en el que muestran la desesperación por las condiciones que tienen a esa profundidad y con la alta humedad.

El buzo rescatista tailandés Norrased Palasing consiguió hablar con uno de los hombres atrapados, llamado Khamla. Le propuso que el grupo intentara nadar hacia los buzos para orquestar el rescate, pero contestaron que no podían seguir, que no tenían fuerzas.

El rescatista buscó tranquilizarlos, diciéndoles que el agua estaba siendo drenada, y les entregó mantas y comida. También le advirtieron que comieran despacio para evitar problemas digestivos.

El viernes 29 de mayo lograron evacuar a Mued, el primero del grupo de cinco. Y suspendieron el resto de rescates porque afirmaron que no estaban listos. En la jornada de hoy sí que lograron sacar agua de los pasadizos, a pesar de las fuertes tormentas que siguen anegando las cavidades.

En esta imagen, distribuida por Metta Tham Rescue Kalasin, rescatistas tratan de llegar a las personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaisomboun, Laos, el 26 de mayo de 2026. (Metta Tham Rescue Kalasin vía AP) Imagen Metta Tham Rescue Kalasin via AP

Los riesgos de guiarlos bajo el agua

El rescate de Mued les dio pistas minuciosas sobre las mayores dificultades que tendrán que confrontar. Se trata de una operación de rescate en circunstancias extremas. Los rescatistas narraron que tuvieron que abrirse paso por estrechos pasadizos retorcidos e inundados con paredes afiladas.

Una de las operaciones más delicadas del rescate es que tienen que guiar a los supervivientes, sin habilidades de buceo, a través del agua estancada con visibilidad nula. La otra opción es esperar a que los niveles de agua bajen, igualmente arriesgada porque con las constantes lluvias puede que el tiempo se les agote.

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Los cinco hombres hallados el miércoles fueron identificados por sus nombres de pila como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen.

Desde que fueran localizados el miércoles, han tratado de mantener la esperanza. Mued envió un mensaje a su familia ante la cámara, diciendo: "No se preocupen, mamá, papá. Sigo con fuerza, estoy sano. Mañana estaré en casa. Los amo".

En esta imagen difundida por Metta Tham Rescue Kalasin, rescatistas buscan a siete personas atrapadas en una cueva en la provincia de Xaisomboun, el lunes 25 de mayo de 2026, en Laos. (Metta Tham Rescue Kalasin vía AP) Imagen Metta Tham Rescue Kalasin via AP

Rescatistas también auxiliaron a los niños atrapados en 2018 en Tailandia

Kengkard Bongkawong, uno de los buzos especialistas que participa en las operaciones de rescate, también formó parte del operativo que logró auxiliar a doce niños y a su entrenador tras quedar atrapados en una cueva en Tailandia en 2018. El rescatista aseguró que esa experiencia le hace mantener la fe.

En aquel rescate también tuvieron que evacuarles en condiciones muy complejas, con abundante lluvia y con una cavidad muy estrecha que complicaba las labores.

Los atrapados pertenecían a un equipo de fútbol y estuvieron un total de 18 días en el interior de la cueva inundada en Tham Luang, norte de Tailandia.