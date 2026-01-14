inmigracion ¿La H1B es visa de inmigrante? Cancelación de nuevos trámites causa dudas en EEUU Luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó la decisión de interrumpir el proceso de visas de inmigración para ciudadanos de 75 naciones, surge la duda de qué pasará con la visa H1B.

Video ¿Cómo afectará la congelación de emisión de visas para 75 países?

Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó la decisión de interrumpir el proceso de visas de inmigración para ciudadanos de 75 naciones, surge la duda de qué pasará con la visa H1B, así que te decimos qué podría pasar con ella de acuerdo a la información disponible en la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las autoridades, el motivo del congelamiento de procesamiento de visas es por la probabilidad de que las personas de estos territorios soliciten asistencia del Estado tras su ingreso al país.

El inicio del congelamiento en los trámites de visas de inmigrantespara 75 países será el próximo 21 de enero de 2026.

¿Cuál es la diferencia entre la visa H1B y los visados de inmigración?

La duda sobre la naturaleza de la visa H1B surge ante el anuncio de las suspensiones para el procesamiento de visas para inmigrantes en los consulados de Estados Unidos que entra en vigor el 21 de enero.

Es necesario aclarar que la visa H1B pertenece a la categoría de no inmigrante pues funciona como un permiso de trabajo con límite de tiempo para personas con profesión en áreas de especialidad como tecnología, la ingeniería, la ciencia o la medicina.

A diferencia de los visados de inmigración que permiten la residencia permanente, la H1B tiene una duración de tres años con opción a una extensión hasta un total de seis años. Sin embargo, la ley permite que este permiso sirva como un paso hacia la obtención de la residencia o tarjeta verde.

Sin embargo, de acuerdo con la consulta de Univision, no hay información en concreto, sobre si la visa H1B sufrirá la pausa que el gobierno determinó hoy para los países de la lista.

El Departamento de Estado aclaró que la medida no aplica a solicitantes de visas de no inmigrante ni a visados de turismo o de negocios. Por consiguiente, los profesionales que buscan este permiso de trabajo mantienen su proceso sin los cambios de la suspensión de enero de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una visa H1B?

Para solicitar una visa H1B, la persona requiere el patrocinio de un empleador en Estados Unidos quien debe presentar la petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Además, la empresa tiene la obligación de pagar un salario que corresponda al nivel del mercado para la protección de la fuerza de trabajo del país. Es decir, un trabajador por sí mismo no posee la facultad de realizar la solicitud.

Actualmente, el sistema cuenta con un cupo de 85,000 visas cada año. Ante la demanda de solicitudes que supera la oferta de plazas, el método para la selección de los registros consiste en un sorteo. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una modificación a estas reglas que entrará en vigor el 27 de febrero de 2026. La cual establece un proceso de selección con prioridad para las personas con formación y con salarios de rango mayor.

Por otra parte, los oficiales de los consulados realizan una evaluación del perfil de los solicitantes de visados H1B. Los criterios de revisión incluyen la edad, la salud, la situación de la familia, las finanzas, la educación y las habilidades. También existe una valoración sobre el dominio del idioma inglés mediante entrevistas en dicha lengua.

A decir del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el objetivo de este escrutinio es asegurar que el individuo no dependa de beneficios del gobierno en ningún momento tras su admisión. Cabe señalar que los solicitantes del visado H1B también pasan por un examen de medicina para la detección de enfermedades de transmisión.