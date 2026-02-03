Última hora Estados Unidos derriba dron de Irán: ¿se cancelan conversaciones entre ambos países? Esto dijo la Casa Blanca sobre las conversaciones programadas

Hoy, 3 de febrero de 2026, un avión estadounidense derribó un dron de Irán, en N+ Univision te detallamos si se acabaron las conversaciones entre ambos países.

El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central militar, explicó por qué se efectuó la acción del avión de combate.

Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo. Tim Hawkings, portavoz del Comando Central.



Cabe señalar que la portavoz de la Casa Blanca anunció que pese a la operación de Estados Unidos, las negociaciones entre Steve Witkoff, emisario espacial de EEUU y funcionarios de alto perfil "siguen programadas".

Este martes, el presidente de Irán precisó que le instruyó a su canciller a buscar negociaciones equitativas y justas, pero sin aceptar exigencias que considere desproporcionadas.

Tuquía dentro de las conversaciones

En paralelo, Turquía había trabajado para albergar las conversaciones a finales de esta semana, sin embargo, luego del derribo del dron, un funcionario turco reconoció que la sede de un evento es incierta, aunque reiteró la disposición de Ankara para facilitar el proceso.

Además, cancilleres de Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos habrían sido invitados como observadores, lo que refleja el interés regional por evitar una escalada mayor entre Estados Unidos e Irán.

Aunque las conversaciones no están oficialmente canceladas, el camino hacia un acuerdo tiene una visión compleja, ya que el president Donald Trump ha insistido en incluir el programa nuclear iraní como punto central de cualquier negociación. Cabe señalar que durante el conflicto de 12 días entre Israel e Irán en junio pasado, Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes.