Crece la presión internacional por un Estado palestino: ¿cómo podría responder Israel?

Video Israel comete genocidio en Gaza, dice comisión de la ONU: cronología de la guerra que inició en 2023

Francia y Arabia Saudita esperan aprovechar la reunión de este año de líderes mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas y la guerra cada vez más horrible en la Franja de Gaza para inyectar nueva urgencia en la búsqueda de una solución de dos estados al conflicto israelí-palestino.

Esos esfuerzos incluyen una nueva hoja de ruta para la eventual creación de un Estado palestino en los territorios que Israel ocupó en la guerra del Medio Oriente de 1967, así como movimientos de varios países occidentales para unirse a la mayoría global en reconocer dicho Estado antes de que se haya establecido.

El domingo, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron formalmente un Estado palestino, sumándose a casi 150 países que ya lo habían hecho, y se espera que Francia haga lo mismo en la Asamblea General de esta semana.

Pero los esfuerzos para impulsar una solución de dos estados enfrentan grandes obstáculos, comenzando con la vehemente oposición de Estados Unidos e Israel. EEUU ha bloqueado incluso la participación de funcionarios palestinos en la Asamblea General, al no darles visas para asistir.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se opone a la creación de un Estado palestino, ha amenazado con tomar medidas unilaterales en respuesta, posiblemente incluyendo la anexión de partes de Cisjordania.

Eso pondría aún más lejos el sueño de independencia de los palestinos.

La solución de dos estados y la oposición de Israel





La creación de un Estado palestino en Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza se ha considerado internacionalmente como la única forma de resolver el conflicto, que comenzó más de un siglo antes del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra en curso en Gaza.

Sus defensores dicen que esto permitiría que Israel existiera como una democracia con mayoría judía. La alternativa, afirman, es el statu quo, en el que los israelíes judíos tienen plenos derechos y los palestinos viven bajo distintos grados de control israelí, lo que grupos de derechos humanos consideran apartheid.

“Israel debe entender que la solución de un solo Estado, con la subyugación del pueblo palestino sin derechos, es absolutamente intolerable”, dijo la semana pasada el secretario general de la ONU, António Guterres. “Sin una solución de dos estados, no habrá paz en Medio Oriente.”

Las conversaciones de paz iniciadas a principios de la década de 1990 fracasaron repetidamente debido a la violencia y la expansión de los asentamientos israelíes destinados a impedir un Estado palestino. No se han celebrado negociaciones sustantivas desde hace años.

Israel anexó Jerusalén Este, la considera parte de su capital y ha fomentado durante mucho tiempo el crecimiento de asentamientos judíos en los barrios palestinos y sus alrededores.

La ocupada Cisjordania alberga a más de 500,000 colonos con ciudadanía israelí y a unos 3 millones de palestinos que viven bajo el gobierno militar israelí, con la Autoridad Palestina ejerciendo autonomía limitada en enclaves dispersos.

En Gaza, la ofensiva de represalia de Israel ha matado a decenas de miles de palestinos, desplazado alrededor del 90 % de la población de 2 millones, dejado gran parte del territorio inhabitable y empujado algunas zonas hacia la hambruna. Una nueva ofensiva amenaza con vaciar y arrasar la ciudad palestina más grande.



El gobierno de Netanyahu y la mayor parte de la clase política israelí se oponían al Estado palestino incluso antes de la guerra. La administración Trump no mostró interés en reanudar las conversaciones de paz, llamando, en cambio, a la reubicación de gran parte de la población de Gaza a otros países, un plan que Israel ha adoptado con entusiasmo, aunque críticos dicen que sería una limpieza étnica.

El plan de Francia y Arabia Saudita para un estado palestino

Francia y Arabia Saudita han avanzado un plan por fases para poner fin al conflicto, estableciendo un Estado desmilitarizado gobernado por la Autoridad Palestina con asistencia internacional.

El plan exige el fin inmediato de la guerra en Gaza, la devolución de todos los rehenes y una retirada completa de Israel. Hamas entregaría el poder a un comité políticamente independiente bajo la supervisión de la Autoridad Palestina, algo que ya ha acordado, y depondría sus armas, cosa que aún no ha hecho.

La comunidad internacional ayudaría a la Autoridad Palestina a reconstruir Gaza y gobernar los territorios, posiblemente con la ayuda de cascos azules extranjeros. La paz e integración regional, probablemente incluyendo la normalización de relaciones de Arabia Saudita con Israel, seguiría.

El organismo mundial de 193 miembros aprobó a principios de este mes una resolución no vinculante respaldando la llamada 'Declaración de Nueva York'.

La oposición estadounidense e israelí

Estados Unidos e Israel dicen que el impulso internacional hacia un Estado palestino recompensa a Hamas y dificulta alcanzar un acuerdo para detener la guerra y devolver a los rehenes restantes.

Las conversaciones de alto el fuego en Gaza se rompieron nuevamente cuando Israel realizó un ataque el 9 de septiembre contra negociadores de Hamas en Catar, uno de los principales mediadores. EEUU se había retirado de las conversaciones en julio, culpando a Hamas, e Israel terminó unilateralmente un alto el fuego anterior en marzo.

Israel también afirma que crear un Estado palestino permitiría a Hamas llevar a cabo otro ataque a gran escala como el del 7 de octubre. Los líderes de Hamas han indicado en ocasiones que aceptarían un Estado sobre las fronteras de 1967, pero el grupo sigue formalmente comprometido con la destrucción de Israel.

Video “Esto no es un premio para Hamas”: Reino Unido reconoce al Estado de Palestina



Netanyahu presenta el reconocimiento internacional del Estado palestino como un ataque a Israel. Durante una reunión con el secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada, Netanyahu dijo: “Está claro que si se toman acciones unilaterales contra nosotros, simplemente invita a acciones unilaterales de nuestra parte”.

El primer ministro israelí y sus socios de la coalición ultraderechista han querido durante mucho tiempo anexar grandes partes de Cisjordania, lo que haría prácticamente imposible establecer un Estado palestino viable.

EEUU no ha tomado una posición pública sobre el tema, pero en una entrevista con Fox News, Rubio vinculó “esta conversación sobre anexión” con el reconocimiento de la condición de Estado.

Los Emiratos Árabes Unidos calificaron la anexión como una “línea roja”, sin especificar qué efecto podría tener sobre los Acuerdos de Abraham de 2020, en los que el país normalizó relaciones con Israel.

Otros obstáculos al plan de paz de Francia y Arabia Saudita

El plan franco-saudita evita los temas más divisivos del conflicto: fronteras finales, el destino de los asentamientos, el regreso de refugiados palestinos de guerras pasadas, acuerdos de seguridad, el estatus de Jerusalén y el reconocimiento de Israel como Estado judío.

También depende en gran medida de la Autoridad Palestina, cuyo liderazgo actual es despreciado por muchos palestinos que lo consideran corrupto y autocrático. Israel afirma que no están totalmente comprometidos con la paz y acusa a la Autoridad Palestina de incitación a pesar de recientes reformas.

El plan prevé elecciones palestinas dentro de un año, pero el presidente Mahmoud Abbas ha retrasado votos anteriores cuando parecía que su partido perdería, culpando a las restricciones israelíes. Hamas, que ganó las últimas elecciones nacionales en 2006, quedaría excluido a menos que deponga sus armas y reconozca a Israel.

Todo esto significa que el plan probablemente terminará como muchos acuerdos, parámetros y hojas de ruta previas del Medio Oriente, dejando a Israel en pleno control de la tierra desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, gobernando a millones de palestinos a los que se les niegan derechos básicos.

