Guerra Israel-Hamas

Israel anuncia gran operación en Ciudad de Gaza mientras investigadores de la ONU le acusan de genocidio

El anuncio del inicio de la operación en Ciudad de Gaza, con un llamado al desplazamiento forzado de su población, se produce el mismo día en que investigadores independientes de Naciones Unidas acusaron a Israel de cometer un "genocidio" y actuar en la Franja con el objetivo de "destruir a los palestinos" que viven ahí.

Univision y Agencias
Israel confirmó este martes el lanzamiento de una masiva acción militar sobre Ciudad de Gaza que ha incluido una incursión terrestre después de una noche de redoblados bombardeos en la que las autoridades locales denuncian al menos 37 palestinos muertos.

El primer ministro israelí confirmó lo que llamó "intensa operación", según CNN, durante su testimonio en su juicio por corrupción. "El Estado de Israel está en una fase crítica en esta lucha y hay consecuencias", dijo, de acuerdo con un portavoz.

El anuncio del inicio de la operación, con el llamado al desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, se produce el mismo día en que investigadores independientes de Naciones Unidas acusaron a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza con el objetivo de "destruir a los palestinos" que viven ahí, y culparon al primer ministro y a otros altos cargos del país de instigarlo.

Israel lleva un mes advirtiendo a los residentes de Ciudad de Gaza, afectados por la hambruna, que evacúen antes de la operación, pero muchos aseguran que no pueden evacuar debido al hacinamiento en el sur de Gaza y al alto costo del transporte.

La expansión de las acciones militares en Gaza fue confirmada en la red social X por el portavoz de Israel en árabe, Avichay Adree. Más temprano el martes, el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que "Gaza está ardiendo" mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitaba Catar, donde planeaba reunirse con funcionarios aún indignados por el ataque de Israel la semana pasada que mató a cinco miembros de Hamas y a un funcionario de seguridad local.

Aunque las naciones árabes y musulmanas denunciaron el ataque en una cumbre el lunes, no tomaron ninguna acción importante contra Israel, un reflejo del desafío de presionar diplomáticamente para conseguir cambios en la conducta de Israel en la prolongada guerra en Gaza.

Hablando con periodistas antes de su partida, Rubio insinuó que la ofensiva sobre Ciudad de Gaza había comenzado.

“Creemos que tenemos una ventana de tiempo muy corta en la que se puede llegar a un acuerdo”, declaró Rubio. "Ya no tenemos meses, y probablemente tengamos días y tal vez unas pocas semanas, así que es un momento clave, un momento importante".

“Nuestra preferencia, nuestra opción número uno, es que esto termine a través de un acuerdo negociado", añadió, reconociendo los peligros que una campaña militar intensificada podría representar para Gaza.

“Lo único peor que una guerra es una prolongada que continúa para siempre”, dijo Rubio. “En algún momento, esto tiene que terminar. En algún momento, Hamas tiene que ser desarmado, y esperamos que pueda suceder a través de una negociación. Pero creo que, desafortunadamente, el tiempo se está acabando”.

"Miles de huérfanos deambulan solos y forman familias entre ellos": relato en primera persona del "apocalipsis total" de Gaza

Investigadores de la ONU afirman que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU (COI, por sus siglas en inglés), que no habla en nombre del organismo mundial y ha sido objeto de duras críticas de Israel, afirma que "se está produciendo un genocidio en Gaza", dijo a AFP Navi Pillay, la jefa de la comisión.

"La responsabilidad recae en el Estado de Israel", subrayó.

La comisión, encargada de investigar la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, publicó su último informe casi dos años después de que estallara la guerra en Gaza tras el ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Casi 65,000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas y que la ONU considera fiables.

La gran mayoría de los habitantes de Gaza han sido desplazados al menos una vez, y se están produciendo más desplazamientos masivos a medida que Israel intensifica su ofensiva para tomar el control de Ciudad de Gaza, donde la ONU ha declarado una hambruna.

La COI concluyó que, desde octubre de 2023, las autoridades y fuerzas israelíes cometieron "cuatro de los cinco actos genocidas" enumerados en la Convención sobre el Genocidio de 1948.

Estos incluyen "matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo, someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo".

Los investigadores afirmaron que las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes, junto con el patrón de conducta de las fuerzas israelíes, "indicaron que los actos genocidas se cometieron con la intención de destruir (...) a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo".

El informe concluye que el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant "incitaron a cometer un genocidio y que las autoridades israelíes no tomaron medidas contra ellos para castigar esta incitación".

Cómo Israel provocó la primera gran hambruna en el Medio Oriente

Por su parte, Tel Aviv calificó el informe de "sesgado y mentiroso".

"Israel rechaza categóricamente este informe sesgado y mentiroso y pide la disolución inmediata de esta comisión de investigación", indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Crece la intensidad de los ataques en Ciudad de Gaza

Después de semanas de amenazar con una expansión de la operación militar israelí en Ciudad de Gaza, Katz señaló que había comenzado.

"Gaza está ardiendo", dijo temprano el martes por la mañana. "(El ejército israelí) está golpeando con puño de hierro la infraestructura terrorista y los soldados están luchando heroicamente para crear las condiciones para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. No cederemos y no retrocederemos — hasta la finalización de la misión".

Un responsable militar comentó más tarde que sus fuerzas estimaban que había entre 2,000 y 3,000 efectivos de Hamas en la Ciudad de Gaza. La ONU estima que más de 220,000 palestinos han huido del norte de Gaza en el último mes, después de que el ejército israelí advirtiera que todos los residentes deberían abandonar Ciudad de Gaza antes de la operación. Se estima que un millón de palestinos vivían en la región de Ciudad de Gaza antes de las advertencias de evacuación.

Residentes palestinos informaron de intensos bombardeos en toda la ciudad de Gaza la mañana de este martes.

El Hospital Shifa en Ciudad de Gaza dijo que recibió los cuerpos de 20 personas muertas en un ataque que alcanzó múltiples casas en un barrio occidental, y otros 90 heridos llegaron al lugar en las últimas horas.

“Una noche muy dura en Gaza”, dijo el doctor Mohamed Abu Selmiyah , director del Hospital Shifa, a la AP. "El bombardeo no se detuvo ni un solo momento. Todavía hay cuerpos bajo los escombros", declaró.

Grupos de derechos humanos en Israel denuncian genocidio en Gaza

Familias de rehenes suplican a Netanyahu detener la operación

Durante la noche, familias de los rehenes que aún están retenidos en Gaza se reunieron frente a la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu, suplicándole que detuviera la operación en Ciudad de Gaza.

Algunas montaron tiendas de campaña y durmieron fuera de su casa en protesta.

"Tengo un interés, que este país despierte y traiga de vuelta a mi hijo junto con otros 47 rehenes, tanto vivos como muertos, y traiga a nuestros soldados a casa", gritó frente a la residencia de Netanyahu Einav Zangauker, cuyo hijo Matan está retenido en Gaza.

"Si no se detiene ante nada y envía a nuestros preciosos, valientes y heroicos soldados a luchar mientras nuestros rehenes son utilizados como escudos humanos, no es un primer ministro digno", agregó.

Israel cree que alrededor de 20 de los 48 rehenes aún retenidos por milicianos en Gaza, incluido Matan, están vivos.

Tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como Rubio dijeron el lunes que la única forma de poner fin al conflicto en Gaza es mediante la eliminación de Hamas y la liberación de los 48 rehenes restantes, dejando de lado los llamados a una tregua para buscar un fin inmediato del conflicto.

Hamás ha dicho que únicamente liberará a los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza.

Marco Rubio visitó Catar este martes para pedirle que permanezca como mediador en Gaza, con la esperanza de tranquilizar al aliado del Golfo una semana después de los ataques aéreos israelíes contra los líderes de Hamas en el emirato.

Con información de AP y AFP.

