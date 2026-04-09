Temperatura

EEUU vive su marzo más caluroso en más de un siglo, alerta la NOAA

Estados Unidos registró 19 mil récords diarios de temperatura en un solo mes, reflejo de un calor inusual y persistente.

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Por:N+ Univision y AP
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El calor inusual y persistente de marzo fue tan intenso que los Estados Unidos continentales registraron el mes más caluroso en 132 años de registros, según datos meteorológicos federales.

Y se prevé que el próximo año el calentamiento global aumente aún más, ya que algunos pronósticos predicen que el fenómeno de El Niño, que se está gestando, alcanzará una intensidad máxima.

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No solo fue el marzo más caluroso registrado en Estados Unidos, sino que la diferencia con respecto a la temperatura normal superó la de cualquier otro mes en la historia de los 48 estados continentales.

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La temperatura promedio de marzo, de 50.85 grados Fahrenheit, fue 9.35 grados Fahrenheit superior a la media del siglo XX para marzo. Esto superó con creces el récord anterior de 4.9 grados Celsius (8.9 grados Fahrenheit), establecido en marzo de 2012 como el mes más caluroso registrado, independientemente del mes del año, según los registros publicados el miércoles por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ( NOAA).

La temperatura máxima promedio de marzo fue especialmente alta, alcanzando los 11,4 °F por encima del promedio del siglo XX, y casi un grado más cálida que la temperatura máxima promedio diurna de abril, según la NOAA.

Seis de los diez meses más anormalmente calurosos del país se han registrado en los últimos diez años. Este febrero, con una temperatura 6,57 °F superior a la media del siglo XX, fue el décimo mes con mayor sobrecalentamiento.

"Lo que experimentamos en marzo en todo Estados Unidos no tiene precedentes", declaró Shel Winkley, meteorólogo de Climate Central.

"Una de las razones por las que esto es tan preocupante es la enorme cantidad de récords, récords históricos, que se establecieron y se batieron durante ese período. Además, esto se produce tras el peor año de nevadas y el invierno más caluroso registrado. Por lo tanto, estamos viendo una continuación de este calor extraordinario que se produjo durante los meses de invierno y que se extiende también a la primavera. Ahí radica la verdadera preocupación: en la duración de este calor", comentó.

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Según el meteorólogo Guy Walton, que analiza los datos de la NOAA, se batieron más de 19,800 récords diarios de temperatura en todo el país.

Video Alerta por calor extremo: evite un golpe de calor
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