Una segunda mujer afirma que Jeffrey Epstein la envió al Reino Unido para mantener relaciones con el expríncipe Andrés

A continuación, en N+ Univision te mostramos de qué va esta nueva acusación por parte del polémico caso.

Una segunda mujer afirmó que Jeffrey Epstein la envió al Reino Unido para mantener relaciones con el ex príncipe Andrés

Tras la publicación de millones de documentos del caso Jeffrey Epstein, la indignación por parte de las víctimas no se hizo de esperar, ya que, aunque se demuestre transparencia, la realidad es que los responsables siguen protegidos.

A continuación, en N+ Univision, te mostramos de qué va esta nueva acusación por parte del polémico caso.

Víctimas de Epstein aseguran que sus agresores siguen protegidos

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, afirmó que la Casa Blanca no intervino en la revisión de los archivos y negó que se haya eliminado algún material sensible.

Asimismo, expresó que no se protegió al presidente Donald Trump, quien justo aparece mencionado en los documentos, junto con los empresarios y millonarios Bill Gates y Elon Musk.

¿De qué va esta acusación?

De acuerdo con la Agencia de Noticias AFP, esta nueva acusación ocurre después de más de diez años, en donde Virginia Giuffre se suicidó en abril del 2025, la cual fue la principal demandante del millonario.

El abogado de la víctima declaró a la BBC que el hecho se dio en el año 2010 en la residencia del expríncipe en Windsor, al oeste de Londres, cuando su cliente tenía veintitantos años.

Video Caso Epstein: Justicia libera 3 millones de documentos y miles de fotos y videos; no ocultarán a figuras públicas

Hay millones de documentos del caso Epstein

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el número de documentos del caso equivale a más de 5 millones, incluyendo duplicados.

Antes de diciembre del 2025, el departamento había publicado decenas de miles de páginas en donde se encontraban fotografías y transcripciones de entrevistas; sin embargo, mucho de lo publicado ya había salido a la luz, pero censurado.

Donald Trump y Epstein

Entre los archivos se encuentran registros de vuelos en donde se podía ver que el presidente Donald Trump voló en el jet privado Epstein en los años 1990, incluso fotografías del expresidente Bill Clinton.

Cabe mencionar que ambos han afirmado ante medios que no tenían conocimiento de que Jeffrey estuviera abusando de niñas menores de edad.


