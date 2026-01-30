Eclipse Solar ¿Cuánto durará el eclipse solar más largo del siglo? NASA indica el tiempo de su totalidad ¿Eres fan de los eventos celestes? La NASA reveló cuánto durará el eclipse más largo del siglo

Video Astronautas del Crew 11 suspenden misión por problemas de salud en un miembro de la tripulación

El mundo de la astronomía se prepara para un evento sin precedentes que será el eclipse solar 2027. Según científicos y expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA, por sus siglas en inglés) este fenómeno superará al ocurrido recientemente en México y se posicionará como el eclipse solar más largo del siglo XXI.

Mientras que el eclipse total de Mazatlán en 2024 tuvo una duración de 4 minutos con 20 segundos, el evento de 2027 tendrá una extensión significativamente mayor.

PUBLICIDAD

Esta es la duración del eclipse solar total

Lo que hace que este eclipse solar sea excepcional es la duración de su fase de totalidad, la cual llegará hasta los 6 minutos con 23 segundos. Este tiempo récord se debe a una combinación poco común de factores orbitales: la Luna se encontrará relativamente cerca de la Tierra, mientras que nuestro planeta estará algo más alejado del Sol.

Esta alineación permitirá que la sombra lunar cubra la cara del Sol por más tiempo, creando un oscurecimiento total similar al amanecer o al anochecer para quienes se encuentren en el centro de la sombra,. Es un evento astronómico de gran relevancia ya que un alineamiento con una duración similar no volverá a repetirse en décadas.

¿Dónde se verá el eclipse más largo del siglo?

El recorrido de la sombra de la Luna atravesará diversas regiones del planeta, permitiendo que millones de personas sean testigos de la totalidad. Según las fuentes, el fenómeno será visible principalmente en:

• África.

• Europa, especialmente en España.

• Oriente Medio, incluye Arabia Saudita y Yemen.

• Asia Occidental y Meridional.

• Países específicos: Marruecos, Argelia, Libia y Somalia también estarán dentro de la franja donde se percibirá la fase total.

Recomendaciones para una observación segura

Para disfrutar del eclipse solar más largo del siglo, la NASA sugiere seguir estrictas medidas de seguridad:

1. Planificar con anticipación: es fundamental organizar el viaje hacia los puntos dentro de la franja de totalidad con tiempo.

PUBLICIDAD

2. Uso de protección solar: se deben utilizar gafas certificadas para eclipses en todo momento para proteger la vista, retirándolas únicamente durante el breve periodo de la fase total.

3. Monitoreo del clima.

Video La NASA comparte una nueva imagen del cometa 3I/Atlas tomada por el telescopio Hubble