¿Por qué la Franquicia de Popeyes cerró 17 restaurantes?; aquí te decimos las causas La cadena sigue siendo de las más grandes en el mundo con más de 5000 sucursales

La franquicia Popeyes Louisiana Kitchen cierra más de una docena de establecimientos este mes en dos estados del sureste de EEUU.

A pesar de eso, la misma marca sigue siendo la cadena más grande con más de 5000 sucursales en el mundo. Es por eso que aquí en N+ Univision te contamos la causa del cierre de los restaurantes y cuáles son.

¿Qué factores influyeron en la quiebra de esta franquicia?

De acuerdo a Fast Company, la alta inflación, las altas tasas de endeudamiento y la pandemia del Covid-19 fueron factores de los cuales nunca se recuperó la franquicia.

Asimismo, se enfrentaron a una creciente competencia junto con Burger King y Tim Hortons.

¿Por qué están cerrando tantas sucursales de Popeyes?

Los cierres de los demás restaurantes comienzan este 15 de enero cuando Sailormen Inc. se declara en quiebra; esta es una de las franquicias más importantes que tenía Popeyes.

Después de este suceso se cerraron 17 locales de Georgia y Florida de acuerdo con los registros judiciales. Cabe destacar que esos mismos cierres se dieron esta semana el 26 de enero del presente año.

¿Qué restaurantes están cerrados?

Del 19 de enero al 22 de enero, los establecimientos que se vieron afectados fueron:

1601 Carretera US Sur, Ft. Pierce, FL 34950

5156 S. Dale Mabry Highway, Tampa, FL 33611

2005 Ohio Avenue North Live Oak, FL 32064

2729 SE Carretera 70 Arcadia, FL 34266

175 Carretera Sur 17 Este Palatka, FL 32131

27740 US 27 Leesburg, FL 34748

649 S. McDuff Avenue, Jacksonville, FL 32205

1124 N. Young Boulevard, Chiefland, FL 32626

1833 Kings Road, Jacksonville, FL 32209

200 Green Way, Keystone Heights, FL 32656

812 South 6th Street, Macclenny, FL 32063

2015 North Wickham Road, Melbourne, FL 32935

Georgia

3319 Altama Avenue Brunswick, GA 31520

401 N. 1st Street, Jesup, GA 31545

1610 S. Georgia Parkway, West Waycross, GA 31503

2106 Memorial Drive, Waycross, GA 31501

68 West Coffee Street, Hazlehurst, GA 31539

