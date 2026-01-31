¿Por qué la Franquicia de Popeyes cerró 17 restaurantes?; aquí te decimos las causas
La cadena sigue siendo de las más grandes en el mundo con más de 5000 sucursales
La franquicia Popeyes Louisiana Kitchen cierra más de una docena de establecimientos este mes en dos estados del sureste de EEUU.
A pesar de eso, la misma marca sigue siendo la cadena más grande con más de 5000 sucursales en el mundo. Es por eso que aquí en N+ Univision te contamos la causa del cierre de los restaurantes y cuáles son.
¿Qué factores influyeron en la quiebra de esta franquicia?
De acuerdo a Fast Company, la alta inflación, las altas tasas de endeudamiento y la pandemia del Covid-19 fueron factores de los cuales nunca se recuperó la franquicia.
Asimismo, se enfrentaron a una creciente competencia junto con Burger King y Tim Hortons.
¿Por qué están cerrando tantas sucursales de Popeyes?
Los cierres de los demás restaurantes comienzan este 15 de enero cuando Sailormen Inc. se declara en quiebra; esta es una de las franquicias más importantes que tenía Popeyes.
Después de este suceso se cerraron 17 locales de Georgia y Florida de acuerdo con los registros judiciales. Cabe destacar que esos mismos cierres se dieron esta semana el 26 de enero del presente año.
¿Qué restaurantes están cerrados?
Del 19 de enero al 22 de enero, los establecimientos que se vieron afectados fueron:
- 1601 Carretera US Sur, Ft. Pierce, FL 34950
- 5156 S. Dale Mabry Highway, Tampa, FL 33611
- 2005 Ohio Avenue North Live Oak, FL 32064
- 2729 SE Carretera 70 Arcadia, FL 34266
- 175 Carretera Sur 17 Este Palatka, FL 32131
- 27740 US 27 Leesburg, FL 34748
- 649 S. McDuff Avenue, Jacksonville, FL 32205
- 1124 N. Young Boulevard, Chiefland, FL 32626
- 1833 Kings Road, Jacksonville, FL 32209
- 200 Green Way, Keystone Heights, FL 32656
- 812 South 6th Street, Macclenny, FL 32063
- 2015 North Wickham Road, Melbourne, FL 32935
- Georgia
- 3319 Altama Avenue Brunswick, GA 31520
- 401 N. 1st Street, Jesup, GA 31545
- 1610 S. Georgia Parkway, West Waycross, GA 31503
- 2106 Memorial Drive, Waycross, GA 31501
- 68 West Coffee Street, Hazlehurst, GA 31539
ALM