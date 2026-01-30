Virus ¿Cómo se transmite el virus Nipah? Así se dan las infecciones en los humanos El virus Nipah, identificado por primera vez en 1998, se transmite de animales a humanos, y en ocasiones también de persona a persona. Aquí te explicamos como se transmite este virus que ha tomado relevancia en las últimas semanas.

Video Alerta por virus Nipah: Letalidad de hasta 75% y controles en aeropuertos ante nuevos brotes

Dos casos del virus Nipah detectados en India fueron contenidos por las autoridades del país asiático, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que hay bajo riesgo de que se expanda por el continente.

El evento representa el decimotercer brote documentado de Nipah en India y el tercero en Bengala Occidental, señaló la OMS

Advirtió que el virus es un patógeno zoonótico (se transmite de animales a humanos) raro, con una tasa de letalidad de entre 40% y 75% y sin vacunas ni tratamientos específicos disponibles.

¿Cómo se transmite esta rara afección? Aquí te lo contamos:

Murciélagos, su huésped natural

El virus Nipah se identificó por primera vez en 1998, tras propagarse entre los criadores de cerdos de Malasia. En India, el primer brote de Nipah se registró en Bengala Occidental en 2001.

La OMS explica que el huésped natural son los murciélagos frugívoro de la familia Pteropodidae, en particular las especies pertenecientes al género Pteropus, en los que aparentemente no produce enfermedad.

Hay demostraciones de infecciones por Henipavirus en murciélagos Pteropus de Australia, Bangladesh, Camboya, China, India, Indonesia, Madagascar, Malasia, Papua Nueva Guinea, Tailandia y Timor-Leste.

Se han detectado anticuerpos contra los virus de Nipah y de Hendra en murciélagos frugívoros africanos del género Eidolon, familia Pteropodidae, lo que indica que estos virus podrían estar presentes en la distribución geográfica de los murciélagos Pteropodidae de África.

En animales domésticos

Los brotes de infección por el virus de Nipah en cerdos y otros animales domésticos (caballos, cabras, ovejas, gatos y perros) se notificaron por primera vez durante el brote inicial de Malasia en 1999.

El virus de Nipah es altamente contagioso en los cerdos, que son infecciosos durante el período de incubación (de 4 a 14 días).

Algunos cerdos infectados pueden ser asintomáticos, pero otros presentan enfermedad febril aguda, dificultad para respirar y síntomas neurológicos como temblores, contracciones y espasmos musculares. En general, la mortalidad es baja, excepto en lechones jóvenes.

Estos síntomas no son muy diferentes de los de otras enfermedades respiratorias y neurológicas del cerdo. Se debe sospechar infección por el virus de Nipah si los cerdos tienen también una tos inusual de ladrido o si hay casos humanos de encefalitis.

Síntomas y diagnóstico del virus Nipah

La infección humana puede ser asintomática o causar enfermedad respiratoria aguda (leve o grave) o encefalitis letal.

Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales (fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta). Esto puede ir seguido de mareos, somnolencia, alteración de la consciencia y signos neurológicos que indican encefalitis aguda



Algunas personas también pueden sufrir neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como disnea aguda. En casos graves aparecen encefalitis y convulsiones, que progresan al coma en 24 a 48 horas.

Se cree que el período de incubación (intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas) oscila entre 4 y 14 días. Sin embargo, se ha registrado períodos de incubación de hasta 45 días.

La mayoría de las personas que sobreviven a la encefalitis aguda se recuperan por completo, pero se han descrito afecciones neurológicas crónicas en los sobrevivientes.

Los síntomas iniciales de la infección son "inespecíficos", señala la OMS, por lo que al momento del diagnóstico no se sospecha del virus Nipah. "Esto dificulta la identificación y genera problemas para detectar los brotes, implantar medidas eficaces y oportunas de control de la infección e iniciar una respuesta a los brotes", comenta la OMS.

Otros factores que afectan la precisión de los resultados de laboratorio son la calidad, cantidad, tipo y momento de la obtención de las pruebas clínicas.

Tratamiento y prevención

El único tratamiento son los cuidados y apoyo intensivo para controlar las complicaciones respiratorias y neurológicas graves, y hacer que los pacientes estén cómodos. No hay medicamentos específicos ni vacunas para la infección por el virus de Nipah, pese a que es prioritaria en el plan de investigación y desarrollo de la OMS.

Tampoco hay vacunas contra el virus, pero la limpieza y desinfección sistemática y exhaustiva de las granjas de cerdos (con los detergentes apropiados) pueden ser eficaces para prevenir la infección, afirma la OMS.

Ante cualquier sospecha del brote, las instalaciones deben someterse de inmediato a cuarentena. Asimismo, el sacrificio de los animales infectados, con una estrecha supervisión de su inhumación o incineración, puede ser necesario para reducir el riesgo de transmisión a las personas.

También puede considerar prohibir el movimiento de animales desde las granjas infectadas a otras zonas, a fin de reducir la propagación de la enfermedad.

En humanos, ante la ausencia de una vacuna, la OMS indica:

La única forma de reducir o prevenir la infección en las personas es concienciando sobre los factores de riesgo y educando a las personas sobre las medidas que pueden tomar para reducir la exposición



Algunos mensajes claves en este sentido son: reducir el acceso de los murciélagos a productos alimenticios frescos o árboles frutales como la palma datilera, usar guantes y otra protección al manipular animales enfermos, y evitar el contacto físico sin protección con las personas infectadas por el virus. Y después de visitarlas o cuidarlas, lavarse la manos.

Supervisión sanitaria en India y países vecinos

Las autoridades sanitarias indias notificaron a la OMS el 26 de enero pasado dos casos confirmados de infección por Nipah. Ambos pacientes, una mujer y un hombre, enfermeros de entre 20 y 30 años, desarrollaron síntomas a finales de diciembre de 2025 y fueron hospitalizados a inicios de enero. Según el último parte, uno de los casos mostró mejoría clínica, mientras el otro permanecía en estado crítico.

Tras la detección de los casos, las autoridades identificaron y analizaron más de 190 contactos, incluidos trabajadores de la salud y miembros de la comunidad, cuyos resultados fueron negativos. El Centro Nacional para el Control de Enfermedades informó el 27 de enero que no se han registrado nuevos casos en Bengala Occidental.

"Se está monitoreando constantemente la situación y se han tomado todas las medidas de salud pública necesarias", afirmó el ministerio de Salud indio.

Y aunque no se reportaron casos fuera de India, varios países asiáticos aplicaron o reforzaron las medidas de control en los aeropuertos como precaución.

Indonesia y Tailandia aumentaron los controles en los principales aeropuertos, con declaraciones de salud, controles de temperatura y monitoreo visual para los pasajeros que llegan. El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia dijo que, en el Aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, se habían instalado escáneres térmicos en las puertas de llegada para vuelos directos desde Bengala Occidental.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Myanmar aconsejó evitar las visitas no esenciales a la región india e instó a los viajeros a buscar atención médica inmediata si presentaban síntomas en los 14 días posteriores al viaje. Las medidas de control de la fiebre introducidas durante la pandemia del COVID-19 en los aeropuertos se ha intensificado para los pasajeros procedentes de India.

También se ha reforzado la capacidad para realizar pruebas de laboratorio y se han dispuesto suministros médicos.

En Vietnam, las autoridades de salud instaron el martes a mantener estrictas prácticas de seguridad alimentaria y pidieron a las autoridades locales que aumenten la vigilancia en los cruces fronterizos, instalaciones sanitarias y comunidades, según la prensa estatal.

China dijo que estaba fortaleciendo las medidas de prevención de enfermedades en las zonas fronterizas. Los medios estatales informaron que las autoridades de salud habían comenzado a realizar evaluaciones de riesgo y a mejorar la capacitación del personal médico, mientras aumentaban la vigilancia y la capacidad de realización de pruebas.