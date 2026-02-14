Noticias Rusia envenenó a Alexei Navalny con toxina de rana dardo, afirman países europeos Los ministerios de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos informaron que análisis recientes de muestras de Navalny confirmaron la presencia de epibatidina, neurotoxina extremadamente potente

Video Las últimas imágenes públicas de Alexei Navalny antes del anuncio de su muerte en la cárcel

El sábado 14 de febrero de 2026, al menos cinco países europeos acusaron a Rusia de haber asesinado al líder opositor ruso Alexei Navalny, quien, aseguran, fue envenenado con una toxina letal derivada de la piel de ranas dardo venenosas.

Países europeos acusan a Rusia por muerte de Alexei Navalny

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), los ministerios de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos informaron que análisis recientes de muestras de Navalny confirmaron de manera concluyente la presencia de epibatidina, una neurotoxina extremadamente potente.

Según los gobiernos europeos, la epibatidina es una sustancia presente en ranas dardo venenosas de Sudamérica y no se encuentra de forma natural en Rusia. En una declaración conjunta, los países señalaron que “Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno”.

Además, anunciaron que presentarán una denuncia contra Rusia ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas por una presunta violación de la Convención sobre Armas Químicas.

Causa de muerte de Alexei Navalny

El anuncio coincidió con la presencia de la viuda del opositor, Yulia Navalnaya, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, previo al segundo aniversario de su muerte. Navalnaya reiteró que siempre estuvo segura de que su esposo fue envenenado y aseguró que ahora existen pruebas científicas.

Las autoridades rusas, sin embargo, sostienen que Navalny murió por causas naturales tras enfermarse durante un paseo. Moscú ha negado reiteradamente cualquier implicación en su fallecimiento o en otros casos de envenenamiento atribuidos al Kremlin.

Funcionarios europeos señalaron tener un alto grado de confianza en que Navalny murió por envenenamiento con epibatidina y afirmaron que las investigaciones científicas requirieron tiempo debido a su complejidad.

Así perdió la vida el opositor ruso

Navalny, considerado el adversario más firme del presidente Vladímir Putin, murió el 16 de febrero de 2024 en una colonia penal del Ártico mientras cumplía una condena de 19 años que calificaba como políticamente motivada. Había encabezado investigaciones anticorrupción y organizado protestas masivas contra el Kremlin.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmó que Rusia veía a Navalny como una amenaza directa. Por su parte, el canciller francés Jean-Noël Barrot aseguró que el presunto envenenamiento demuestra la disposición del Kremlin a utilizar armas biológicas para mantenerse en el poder, según información de AP.

