Irán pide a Trump no "caer en la trampa" de ordenar un ataque antes de dejar la Casa Blanca, pero ¿está eso en sus planes?

El pasado mes de noviembre, el presidente Donald Trump preguntó a sus asesores de más alto nivel por posibles opciones para un ataque contra Irán , según reveló entonces el diario The New York Times .

Movimientos de tropas y armamento

Presiones de Israel y Arabia Saudita

¿Cuáles serían las motivaciones de Trump?

El analista Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del instituto Quincy y autor del libro 'Perder un enemigo: Obama, Irán y el triunfo de la diplomacia' ('Losing an Enemy -Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy') cree que las próximas tres semanas que quedan de presidencia de Trump serán las más peligrosas en las tensas relaciones con Irán.