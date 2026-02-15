Claudia Sheinbaum ¿Savannah Guthrie podría abandonar "Today" tras la desaparición de su madre? La conductora permanecerá fuera de 'Today' durante un largo periodo mientras continúa la búsqueda de su madre, Nancy Guthrie

Video FBI presenta avances en la investigación por el secuestro de Nancy Guthrie, mamá de Savannah Guthrie

Tras más de dos semanas de búsqueda de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, la conductora estaría por dejar el programa ' Today' a largo plazo, según reveló Page Six.

De acuerdo con el medio, la conductora permanecerá fuera de 'Today' durante un largo periodo mientras continúa la búsqueda de su madre, Nancy Guthrie.

“Todo el programa y la cadena se están uniendo para apoyar a nuestro querida colega y amiga mientras atravesamos este momento inimaginable”, le dijo una fuente de NBC a Page Six.

Page Six reportó que el contrato de Savannah está próximo a vencerse y que en este momento sería 'hiriente' discutir sobre su futuro en el programa.

“Todos en ' Today' estamos tomando esto día a día y, por supuesto, dándole a Savannah la gracia, el tiempo y el apoyo que necesita”, declaró un allegado, y afirmó que “todos oran constantemente” por una resolución.

Debido a la situación, Hoda Kotb reemplazará a Savannah Guthrie mientras se decide el futuro de la conductora.

Savannah dejó de presentarse en 'Today' desde el 2 de febrero, momento en que sus compañeros leyeron un emotivo mensaje de agradecimiento enviado por la presentadora ante las muestras de afecto del público tras la desaparición de su madre.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el 31 de enero en su vivienda en el sector de Catalina Foothills. Fue reportada como desaparecida el 1 de febrero.

Las autoridades informaron que se halló sangre en el porche delantero. También se enviaron supuestas notas de rescate a medios de comunicación, pero los plazos indicados en ellas han vencido.

Los investigadores han expresado preocupación por su estado de salud, ya que requiere medicación diaria, utiliza marcapasos y padece hipertensión y problemas cardíacos.