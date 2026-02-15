Terremotos Sismo de magnitud 6.0 sacude a las Islas Kuriles, Rusia Un sismo de magnitud 6.0 se registró este domingo en la región de las Islas Kuriles, en el extremo oriental de Rusia; hasta el momento no se reportan víctimas ni daños.

Video Expertos nos dicen cómo estar preparados en caso de que ocurra un sismo mayor en Utah

Un sismo de magnitud 6,0 se registró este domingo 15 de febrero de 2026 en aguas cercanas a las Islas Kuriles, en el extremo oriente de Rusia, reportó el German Research Centre for Geosciences (GFZ).

El movimiento telúrico, que ocurrió en el Océano Pacífico Norte, tuvo su epicentro a una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros y fue localizado a cientos de kilómetros al suroeste de localidades como Severo-Kurilsk y Petropavlovsk-Kamchatsky.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas, y las autoridades no han emitido alertas de tsunami tras el evento.

La región de las Kuriles forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, donde la interacción de placas tectónicas hace frecuente la ocurrencia de temblores de mediana y gran magnitud.

Video Cámaras de seguridad captan el terremoto de 6.5 que sacudió partes de México



Este sismo se suma a la intensa actividad sísmica que se ha observado en la región en las últimas semanas, incluyendo temblores de menor magnitud, aunque ninguno de ellos había superado hasta ahora los 6,0 grados.

¿Qué hacer ante un sismo?

Mantén la calma, busca una zona segura lejos de ventanas y objetos que puedan caerse.

Si estás en un automóvil, estaciónate en un lugar seguro.

En zonas costeras, aléjate de la playa ante el riesgo de tsunamis.

