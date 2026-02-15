Noticias Hollywood demanda a Seedance, la IA china, por uso masivo de obras protegidas A continuación te contamos más de la nueva IA Seedance 2.0

Esta semana la inteligencia artificial Seedance 2.0 se volvió viral por sus videos con montajes de escenas cinematográficas sumamente realistas y con rostros de actores conocidos.

Por lo cual Hollywood acusó a la compañía china de meterse con obras estadounidenses protegidas por derechos de autor.

A continuación te contamos más de la nueva IA Seedance 2.0 y sus repercusiones.

¿Qué es Seedance 2.0?

ByteDance es una compañía multinacional de tecnología de internet que posee TikTok y Seedance 2.0. La aplicación es capaz de generar videos de calidad cinematográfica a partir de diferentes fuentes de entrada.

¿Qué ocurrió?

El video que hizo que voltearan a ver a esta nueva inteligencia artificial fue uno en el que Tom Cruise y Brad Pitt están peleando y los detalles son tan exactos que parece imposible distinguirlos de la realidad.

Asimismo, empezaron a hacer otros videos con actores conocidos peleando entre sí, superhéroes y personajes de videojuegos.

El presidente de la Motion Picture Association, Charles H. Rivkin, que representa los intereses de Disney, Universal, Warner y Netflix, escribió en un comunicado que en un solo día el software chino se metió con obras de Estados Unidos protegidas con derechos de autor y se dieron a conocer a escala masiva.

De acuerdo con el comunicado, menciona que al lanzar un servicio que opera sin garantías sustanciales contra la falsificación, ByteDance desprecia los derechos de autor que sostienen millones de empleos en Estados Unidos.

Paramount, Skydance y Disney envían cartas a ByteDance

De acuerdo con Variety, este sábado 14 de febrero Paramount Skydance envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance, ya que está metiéndose con su propiedad intelectual, incluyendo "South Park", "Star Trek", "El Padrino", entre otras.

Asimismo, este viernes 13 de febrero, Disney también envió una carta de cese y desistimiento a ByteDance, ya que señalan que las plataformas de inteligencia artificial están haciendo una “biblioteca pirateada” de sus personajes con derechos de autor. Y que tratan la propiedad intelectual de Disney como si fuera “clip art gratuito de dominio público”.