Noticias Petro acepta propuesta de rebeldes de crear comisión que investigue posibles lazos con narcotráfico Te contamos quién es este grupo rebelde, así como la relación que ha tenido el presidente de Colombia con ellos

Video Temor por redadas de ICE en Minneapolis deja a embarazadas en casa; su salud podría estar en riesgo

Este domingo 15 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que aceptará la propuesta del grupo rebelde del país, el Ejército de Liberación Nacional ( ELN), para permitir la creación de una comisión independiente que investigue los presuntos vínculos con el crimen organizado.

A continuación, te contamos la historia de este grupo rebelde, así como la relación que ha tenido el presidente de Colombia con ellos.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el presidente de Colombia?

A través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que aceptaría la propuesta de la comisión siempre y cuando el grupo que verifique las afirmaciones de los rebeldes sea científico e independiente del gobierno. Al igual que debe entregar las conclusiones las Naciones Unidas.

La propuesta por parte de los rebeldes se dio a través de un video el 20 de enero de 2026, en el cual el líder Antonio García, el jefe del Ejército de Liberación Nacional ( ELN), mencionó que no tenían vínculos con el narcotráfico, aunque pongan impuestos a los comerciantes de cocaína.

Video Análisis: ¿La seguridad y la energía son los motores de la política exterior de EEUU?

¿Qué relación hay entre Petro y los rebeldes?

Por mucho tiempo, Gustavo Petro ha señalado a los rebeldes de tener vínculos con el narcotráfico; por eso mismo no se avanzaba con las conversaciones de paz en los inicios de gobierno.

Sin embargo, estas mismas conversaciones se rompieron en el año 2025 cuando el grupo de rebeldes hizo una ofensiva en Catatumbo, que dejó como saldo decenas de personas muertas y otras tuvieron que salir del país. El grupo ha querido volver a negociar, pero el presidente se ha negado.

¿Qué es el ELN?

El Ejército de Liberación Nacional se creó en 1960 y tiene a más de 5000 colombianos en la frontera con Venezuela.

En enero del 2026, funcionarios de la nación tuvieron una llamada con el presidente Donald Trump, en la cual discutieron la posibilidad de atacar al Ejército de Liberación Nacional con el ejército de EEUU.