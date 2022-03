Arrecian bombardeos a civiles en Ucrania: el difícil camino para demostrar quién es responsable de crímenes de guerra

¿Quién no recuerda la foto de la mujer embarazada herida -y que luego murió- saliendo en camilla de un hospital materno infantil en Mariupol después de ser bombardeado por las fuerzas rusas? ¿Quién no vio la destrucción del teatro de esa ciudad tras otro ataque ruso pese a que afuera, a escala, se leía la palabra 'niños'? ¿Quién no se ha sorprendido con las decenas de imágenes de edificios residenciales destruidos y de muertos sobre el pavimento? El presidente Joe Biden y sus funcionarios se han apoyado en ellas para catalogar a Vladimir Putin como un "criminal de guerra", pero sentar al mandatario ruso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y encarcelarlo no será tarea fácil.