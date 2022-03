Se enteró por una foto en Twitter que su esposa e hijos murieron tratando de escapar de un bombardeo ruso

El diario neoyorquino cuenta que la única vez que Perebyinis lloró durante la entrevista fue cuando recordó la noche antes de la muerte, cuando le pidió perdón a su esposa por no poder ayudarlos en la huida. "Le dije: 'Perdóname porque no puedo defenderlos. Traté de cuidar a otra persona y eso implicó que no los pude proteger". Ella le dijo que no se preocupara, que saldrían bien de todo.