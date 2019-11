Autoridades españolas sospechan que el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal se escapó

La Policía Nacional de España informó este miércoles que no ha logrado ubicar al exjefe de la inteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal (conocido como 'El pollo'), luego de que las autoridades acordaran extraditarlo a Estados Unidos , según se conoció el viernes pasado 8 de noviembre. Sospechan que se les escapó para evitar el arresto.

Según informó la agencia AP, Carvajal está libre bajo fianza , pero las autoridades retuvieron su pasaporte y no tiene permitido abandonar la comunidad de Madrid. Según los términos de su libertad, además tiene que presentarse ante el tribunal cada 15 días.

Un vocero de la Audiencia Nacional explicó el miércoles que por el momento la resolución del caso no es pública.

La defensa

La abogada de Carvajal, María Dolores de Argüelles, le dijo a AP que su cliente no podía considerarse prófugo porque la defensa no fue notificada oficialmente de la concesión de la extradición por parte del tribunal, y no se emitió ninguna citación ni orden de detención en su contra.