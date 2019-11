España acepta extraditar al exjefe de inteligencia de Chávez y Maduro acusado en EEUU de narcotráfico

La Sala Penal de la audiencia revocó la decisión previa de la Sección Penal Tercera que negaba la extradición de Carvajal, conocido como “El Pollo”, luego de que la fiscalía apelara la decisión argumentando que las “motivaciones políticas” que aducía el exfuncionario venezolano eran una “mera declaración” que “carece de valor jurídico”. Once magistrados de la sala compartieron esa visión y siete la rechazaron.



"Yo en la justicia de Estados Unidos no confío, el solo hecho que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", enfatizó ante el tribunal español.