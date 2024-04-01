Matan a 7 trabajadores de la organización del chef José Andrés en un ataque de Israel en Gaza

Video Así quedaron los autos de la ONG del chef José Andrés atacados por Israel

Al menos siete trabajadores de World Central Kitchen (WCK), ONG fundada por el chef José Andrés, murieron en un ataque aéreo del que acusan a Israel, mientras trabajaban en el reparto de ayuda humanitaria en Gaza, según informó la propia organización el martes.

“Esta esa una tragedia. Los trabajadores de ayuda humanitaria y los civiles nunca deberían ser un blanco. Nunca”, dijo la portavoz de World Central Kitchen, Linda Roth, en un comunicado.

La ONG, que anunció la suspensión de sus operaciones en la Franja, señaló que entre los fallecidos había ciudadanos de Australia, Polonia, Reino Unido, una persona con doble ciudadanía estadounidense y canadiense, así como un conductor palestino.

Inicialmente el Ejército israelí no asumió la responsabilidad del ataque, pero horas después el propio primer ministro Benjamín Netanyahu admitió que los trabajadores humanitarios murieron en un bombardeo israelí "no intencional".

"Lastimosamente ayer (lunes), se produjo un trágico incidente, nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza. Esto sucede en una guerra (...), estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir", dijo Netanyahu desde el hospital en el que fue operado de una hernia el domingo.

El ejército, por su parte, dijo que investigaría "seriamente" lo ocurrido y llevaría a cabo una revisión “para comprender las circunstancias de este trágico incidente”.

“Pese a coordinar los movimientos con (el ejército israelí), el convoy fue alcanzado cuando salía del almacén de Deir al-Balah” en el centro de Gaza, según el comunicado del grupo. El equipo había descargado más de 100 toneladas de ayuda humanitaria alimentaria llevada a Gaza por la ruta marítima.

Imágenes descritas por la agencia AP, mostraban los cadáveres en el Hospital Mártires de Al-Aqsa del poblado de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Varios de los cuerpos aún portaban equipo de protección con el logotipo de World Central Kitchen.

El vehículo en el que viajaban recibió el impacto inmediatamente después de cruzar desde el norte de Gaza luego de ayudar a distribuir la ayuda que había llegado horas antes a bordo de una embarcación procedente de Chipre, indicó a The Associated Press Mahmoud Thabet, paramédico de la Media Luna Roja Palestina que fue parte del equipo que llevó los cuerpos al hospital.

Los barcos de ayuda que atracaron el lunes traían alrededor de 400 toneladas de alimentos y suministros en un cargamento que fue organizado por los Emiratos Árabes Unidos y World Central Kitchen, la organización del reconocido chef José Andrés. El mes pasado, una embarcación descargó 200 toneladas de ayuda como parte de una prueba. Las fuerzas armadas israelíes estuvieron involucradas en la coordinación de ambas entregas.

Chef José Andrés responde tras los ataques

Tras la noticia, el chef José Andrés dijo en X que estaba "desconsolado y afligido" por los miembros de la organización fallecidos.

"Hoy perdimos a varios de nuestros hermanos y hermanas en un ataque aéreo de las FDI en Gaza. Estoy desconsolado y afligido por sus familias y amigos y por toda nuestra familia WCK. Estas son personas... ángeles... Serví junto a ellos en Ucrania, Gaza, Turquía, Marruecos, Bahamas, Indonesia. No son anónimos... no son anónimos", escribió el afamado cocinero, afincado en EEUU y de origen español.

"El gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada. Tiene que dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y trabajadores humanitarios y dejar de utilizar los alimentos como arma. No se pueden perder más vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora", agregó.

WCK ofrece ayuda alimentaria y comidas preparadas a personas necesitadas. El mes pasado dijo que había servido más de 42 millones de comidas en Gaza durante 175 días.

El chef José Andrés fundó WCK en 2010 enviando cocineros y comida a Haití después de un terremoto. Desde entonces, la organización ha entregado alimentos a comunidades afectadas por desastres naturales, refugiados en la frontera de Estados Unidos, trabajadores de la salud durante la pandemia de covid-19 y personas en conflictos en Ucrania y Gaza.

La trabas a la ayuda humanitaria a Gaza

Estados Unidos ha calificado la nueva ruta marítima como otra manera de entregar ayuda urgente al norte de Gaza, en donde Naciones Unidas ha dicho que buena parte de la población está al borde de la inanición luego de que las fuerzas armadas israelíes la han dejado aislada del resto del territorio.

Israel ha prohibido que la UNRWA, la principal agencia de la ONU en Gaza, participe en la entrega de asistencia en el norte, y otros grupos humanitarios aseguran que enviar caravanas de camiones al norte del territorio resulta demasiado peligroso debido a que las fuerzas armadas no garantizan un paso seguro.

En su último reporte, UNRWA dijo que 173 de sus “colegas” habían muerto por la violencia en Gaza. la cifra no incluye a trabajadores de otras organizaciones de ayuda.

El australiano fallecido el lunes era Zomi Frankcom, de 44 años y procedente de Melbourne, según dijeron Robert Egger, miembro de la junta de World Central Kitchen, y reportes en medios.

El Departamento australiano de Asuntos Exteriores y Comercio dijo que intentaba confirmar con urgencia la muerte de un australiano. “Hemos sido claros sobre la necesidad de que se protejan las vidas civiles en este conflicto”, indicó el departamento en un comunicado.

